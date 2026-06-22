Elon Musk Prediksi Revolusi Robot Ubah Cara Dunia Bekerja, Sebut Uang ‘Tak Lagi Sepenting Saat Ini’

JawaPos.com — Elon Musk kembali memantik perdebatan mengenai arah ekonomi global di era kecerdasan buatan (AI). Pendiri Tesla dan SpaceX tersebut meyakini bahwa kemajuan AI dan robot humanoid pada akhirnya tidak hanya mengubah cara manusia bekerja, tetapi juga menggeser peran uang dalam kehidupan ekonomi modern.

Pandangan itu muncul ketika dunia tengah memasuki fase baru otomatisasi. Perusahaan-perusahaan teknologi, manufaktur, logistik, hingga jasa semakin gencar mengadopsi AI untuk meningkatkan produktivitas dan menekan biaya operasional. Di tengah perubahan tersebut, Musk menilai dampak yang akan muncul jauh lebih besar daripada sekadar efisiensi bisnis.

Dilansir dari Wion News, Senin (22/6/2026), Musk menyampaikan pandangannya melalui platform X saat menanggapi unggahan mengenai potensi robot humanoid pada masa depan. Unggahan tersebut menyebut jutaan robot canggih dapat membangun kembali kota-kota dalam hitungan bulan, sementara miliaran robot berpotensi mengubah perekonomian global pada 2045. Menanggapi hal itu, Musk menulis singkat, "Kelimpahan luar biasa untuk semua orang!"

Unggahan Musk itu mencerminkan keyakinannya bahwa AI dan robot akan mendorong lonjakan produktivitas dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam skenario yang dia bayangkan, sebagian besar pekerjaan manufaktur, logistik, konstruksi, dan layanan akan ditangani mesin. Konsekuensinya, biaya produksi turun secara signifikan sehingga berbagai barang dan jasa menjadi lebih mudah diakses masyarakat.

Gagasan itu juga terlihat dalam pengembangan robot humanoid Tesla, Optimus. Robot tersebut dirancang untuk menjalankan pekerjaan yang berulang, berat, atau berisiko tinggi. Tesla meyakini Optimus dapat digunakan di pabrik, gudang, perkantoran, bahkan rumah tangga. Musk bahkan berulang kali menyatakan bahwa robot humanoid berpotensi menjadi bisnis yang lebih penting bagi Tesla dibanding kendaraan listriknya.

Selain itu, Musk mengaitkan perkembangan teknologi tersebut dengan perubahan mendasar dalam sistem ekonomi. Dalam ajang Abundance Summit 2026, dia menyatakan, "Kita akan memiliki pendapatan tinggi universal." Menurut Musk, kemampuan AI dan robot untuk menghasilkan barang serta jasa dalam jumlah sangat besar dapat meningkatkan standar hidup masyarakat secara luas, terlepas dari status pekerjaan mereka.

Dalam forum yang sama, Musk juga mengemukakan pandangan yang lebih jauh mengenai masa depan ekonomi. Dia menyatakan, "Pada suatu titik di masa depan, uang akan berhenti menjadi sesuatu yang relevan." Menurutnya kapasitas produksi berbasis AI dan robot suatu saat dapat menciptakan ketersediaan barang dan jasa yang melimpah dengan biaya yang sangat rendah.

Gagasan tersebut tidak berhenti pada spekulasi teknologi, melainkan mencerminkan proyeksi Elon Musk, yang saat ini tercatat sebagai orang terkaya di dunia, terhadap pergeseran struktur ekonomi global di masa depan. Dalam diskusi bersama pengusaha teknologi Peter Diamandis, dia menyebut, "AI dan robot akan menghasilkan begitu banyak barang dan menyediakan begitu banyak layanan sehingga mereka akan kehabisan pekerjaan yang bisa dilakukan untuk manusia."

Namun, optimisme itu berjalan beriringan dengan kekhawatiran mengenai masa depan pasar tenaga kerja. Sejumlah perusahaan besar seperti Amazon, Meta, Oracle, dan Tata Consultancy Services terus meningkatkan investasi AI sambil melakukan efisiensi tenaga kerja. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa cepat masyarakat dan pemerintah mampu beradaptasi terhadap perubahan yang dipicu teknologi.