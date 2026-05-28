Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Dhimas Ginanjar
Kamis, 28 Mei 2026 | 21.28 WIB

Museum Inggris Bongkar Fakta Samurai Era Tokugawa: Setengahnya Ternyata Perempuan

Set baju zirah dengan cuirass (nimaido gusoku) dan surcoat (jinbaori) dari klan Mori di British Museum, Inggris. (British Museum) - Image

Set baju zirah dengan cuirass (nimaido gusoku) dan surcoat (jinbaori) dari klan Mori di British Museum, Inggris. (British Museum)

JawaPos.com – Samurai selama ini dikenal sebagai simbol khas Jepang. Namun, para peneliti mengungkap citra samurai ternyata dibentuk oleh pengaruh dunia luar selama ratusan tahun.

Seperti dilansir Kyodo, Kamis (28/5), temuan itu menjadi bagian dari proyek riset dan pameran besar di British Museum, London. Pameran tersebut menarik sekitar 175 ribu pengunjung.

Profesor sejarah modern University of York, Oleg Benesch, mengatakan samurai memang unik, tetapi tidak berkembang secara terisolasi. Menurutnya, pengaruh asing membentuk banyak aspek budaya dan citra samurai.

“Samurai itu keunikan Jepang, tapi bukan sepenuhnya murni Jepang,” katanya. Ia memimpin riset bersama kurator koleksi Jepang British Museum, Rosina Buckland.

Para akademisi dalam konferensi di London memaparkan bagaimana agama, teknologi, sastra, hingga film memengaruhi evolusi samurai. Citra mereka terus berubah selama sekitar 1.000 tahun terakhir.

Pada awalnya, samurai berkembang lewat interaksi dengan Tiongkok dan Korea. Sejak pertengahan abad ke-16, kontak dengan kekuatan Eropa ikut memengaruhi budaya dan peperangan Jepang.

Bahkan, ada samurai berpangkat tinggi yang menjadi penganut Kristen. Setelah perang besar berhenti pada 1615, banyak samurai laki-laki beralih menjadi pegawai sipil.

Pameran itu juga menyoroti fakta yang jarang diketahui publik. Pada era Edo di bawah Keshogunan Tokugawa, sekitar separuh kelas samurai disebut terdiri dari perempuan.

Perempuan samurai memegang peran penting dalam rumah tangga dan pendidikan anak. Perempuan bangsawan di lingkungan shogun juga disebut memiliki pengaruh politik cukup besar.

Setelah kelas samurai dihapus pada akhir abad ke-19, citra mereka justru makin mendunia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 ikut membuat samurai dipandang sebagai ikon global.

Editor: Dhimas Ginanjar
Tags
Artikel Terkait
Spontanitas Tanpa Batas versus Budaya Elit yang Rigid: Sintesis Istimewa Hip-Hop dan Bushido dalam 'Samurai Champloo' - Image
Music & Movie

Spontanitas Tanpa Batas versus Budaya Elit yang Rigid: Sintesis Istimewa Hip-Hop dan Bushido dalam 'Samurai Champloo'

Senin, 18 Mei 2026 | 05.30 WIB

Geger Jelang VNL 2026, Bintang Timnas Voli Jepang Shunichiro Sato Tersandung Kasus Ganja - Image
Sports

Geger Jelang VNL 2026, Bintang Timnas Voli Jepang Shunichiro Sato Tersandung Kasus Ganja

Jumat, 29 Mei 2026 | 22.26 WIB

'Detroit Metal City' dan Matinya Simbol Pemberontakan di Tangan Industri Hiburan - Image
Music & Movie

'Detroit Metal City' dan Matinya Simbol Pemberontakan di Tangan Industri Hiburan

Kamis, 28 Mei 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore