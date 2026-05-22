Viral LPG 3 Kg Dijual Rp 19 Ribu, Dirut Agrinas Pangan Tegaskan Harga di Koperasi Merah Putih Tetap Rp 16.000

LPG di Koperasi Merah Putih (IG Joao Mota)
JawaPos.com – Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota de Angelo menegaskan harga LPG 3 kilogram yang dijual di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tetap mengikuti harga resmi pemerintah, yakni Rp 16.000 per tabung.
Penegasan itu disampaikan menyusul viralnya foto struk pembelian LPG 3 kg dengan harga Rp 19.000 di Koperasi Merah Putih Desa Ciakar, Kecamatan Panongan, Jawa Barat.
“Beredar macam-macam kabar mengenai harga LPG 3 kg di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga timbul pertanyaan, berapa sebenarnya harga LPG ini?” ujar Joao Mota dalam akun Instagram resminya, Jumat (22/5).
“Dengan tegas kami nyatakan bahwa KDKMP menjual LPG 3 kg sesuai harga resmi dari pemerintah Rp 16.000,” sambungnya.
Dia meminta masyarakat untuk memastikan pembelian dilakukan di gerai Koperasi Merah Putih resmi yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara. Hingga saat ini, terdapat 1.061 gerai KDKMP yang telah beroperasi dan seluruhnya berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
“Pastikan Anda membelinya di gerai KDKMP yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara. Hingga hari ini 1.061 gerai KDKMP yang sudah beroperasi semua berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Daerah lain akan menyusul, sesuai kesiapannya,” katanya.
Joao memastikan, gerai KDKMP Desa Ciakar di Kecamatan Panongan, Jawa Barat, belum termasuk dalam jaringan yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara. Karena itu, harga LPG yang dijual di lokasi tersebut tidak bisa disamakan dengan gerai resmi KDKMP binaan Agrinas.
“Perhatikan lokasinya, 1.061 gerai KDKMP yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara berlokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara KDKMP Desa Ciakar, Kec Panongan berlokasi di Jawa Barat, sehingga KDKMP ini belum termasuk yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara,” tegasnya.
Dia juga mengimbau masyarakat lebih teliti dalam menerima informasi yang beredar di media sosial agar tidak mudah tergiring opini. Menurutnya, struk belanja resmi dari gerai KDKMP yang dikelola Agrinas Pangan Nusantara memiliki logo resmi Koperasi Merah Putih.
"Mari kita lebih teliti saat melihat informasi agar tidak mudah tergiring opini. Anda dapat mengajukan pertanyaan maupun aduan ke WhatsApp nomor berikut hotline 08211725154. Hotline aktif Senin-Jumat 09.00 - 16.00 WIB," pungkasnya.
