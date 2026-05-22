9 WNI Peserta Global Sumud Flotilla Gaza Jalani Pemeriksaan di Turkiye Sebelum Pulang ke Tanah Air

9 WNI yang menjadi peserta Global Sumud Flotilla Gaza, menjalani pemeriksaan di Turkiye sebelum dipulangkan ke Tanah Air. (IG/GPC).
JawaPos.com - Sembilan warga negara Indonesia (WNI) peserta Global Sumud Flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza yang dibebaskan dari penjara Israel, menjalani serangkaian pemeriksaan terlebih dahulu sebelum pulang ke tanah air.
“Akan ada proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh pihak Turkiye,” ucap Duta Besar Indonesia untuk Turkiye, Achmad Rizal Purnama dilansir dari Antara, Jumat (22/5).
Ia memastikan bahwa para WNI yang bergabung dalam pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) 2.0 tersebut akan segera dipulangkan ke tanah air, begitu proses pemeriksaan selesai dilakukan.
“Secepatnya akan kita pulangkan ke tanah air jika proses di Turkiye sudah selesai,” kata Dubes Rizal.
Adapun menurut pemberitaan Anadolu, seluruh relawan GSF yang dibebaskan tersebut perlu menjalani pemeriksaan lanjutan dalam rangka penyelidikan oleh kejaksaan Istanbul. Untuk itu, mereka dibawa ke Institut Kedokteran Forensik Istanbul setelah tiba di bandara Istanbul.
Kedatangan sembilan WNI ke Istanbul, Turkiye, pasca dibebaskan dari penjara Israel tersebut telah dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI sebelumnya.
Sebagaimana disampaikan Dubes Rizal, Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Heni Hamidah juga menyatakan bahwa sebelum penerbangan kembali ke tanah air, para WNI tersebut perlu menyelesaikan sejumlah prosedur terlebih dahulu di Istanbul.
"Yang pasti akan segera dipulangkan setelah prosesnya selesai," ujar Heni.
Ketibaan seluruh WNI di ibu kota Turkiye usai ditahan otoritas Zionis disambut langsung oleh Konsul Jenderal RI di Istanbul Darianto Harsono, yang melaporkan pertemuan itu melalui pernyataan video yang diunggah di akun Instagram @menluri, dengan didampingi kesembilan WNI tersebut.
