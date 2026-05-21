Warganya Ikut Ditahan, Australia Kutuk Tindakan Menteri Israel yang Rendahkan Aktivis Global Sumud Flotilla

Australia telah memanggil Duta Besar Israel atas perlakuan yang "merendahkan."

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong pada Kamis (21/5) menyampaikan kecaman setelah Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunggah video yang memperlihatkan dirinya mencemooh aktivis pro Palestina yang diikat dan dipaksa berlutut selama penahanan.

"Gambar yang diunggah Menteri Israel Ben-Gvir — yang telah dikenai sanksi oleh Australia — sangat mengejutkan dan tak dapat diterima," kata Wong di platform X.

"Kami mengutuk tindakannya dan perlakuan merendahkan oleh otoritas Israel terhadap mereka yang ditahan," ujarnya.

Dubes Israel untuk Australia Hillel Newman dipanggil ke Kementerian Luar Negeri Australia di Canberra. Sebanyak 11 warga Australia termasuk di antara para aktivis yang ditahan Israel.

Australia juga mendesak Israel membebaskan seluruh warga Australia yang ditahan dan memastikan seluruh tahanan diperlakukan sesuai kewajiban internasional.

Ben-Gvir memicu kemarahan di Israel maupun internasional setelah membagikan video berdurasi satu menit yang memperlihatkan para tahanan berlutut dengan tangan terikat di belakang punggung di atas dek kapal yang dijadikan area penahanan sementara.