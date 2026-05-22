Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 22 Mei 2026 | 17.11 WIB

Usai Bebas dari Israel, Ratusan Relawan yang Tergabung dalam Global Sumud Flotilla Tiba di Istanbul

9 Relawan Global Sumud Flotilla dari Indonesia, usai bebas dari penjara Israel. (IG/GPC). - Image

9 Relawan Global Sumud Flotilla dari Indonesia, usai bebas dari penjara Israel. (IG/GPC).

JawaPos.com - Tiga pesawat yang membawa ratusan aktivis peserta konvoi pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) tiba di Istanbul, Turkiye. Tiga pesawat Turkish Airlines yang mengangkut para aktivis tersebut, mendarat di Bandara Istanbul setelah mereka ditahan saat berada di kapal flotila.

Dilansir dari Antara, Jumat (22/5), sebelumnya mereka yang diserang militer Israel di perairan internasional, ketika berupaya menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan penting.

Para aktivis disambut keluarga dan sejumlah pejabat di ruang VIP bandara.

Aktivis yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke ambulans yang telah disiagakan di bandara.

Setelah prosesi penyambutan, para aktivis dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Institut Kedokteran Forensik Istanbul sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan jaksa Istanbul.

Pada Kamis pagi, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan mengatakan penerbangan khusus telah disiapkan untuk memulangkan warga negara Turkiye dan peserta dari negara lain yang terlibat dalam misi bantuan flotila tersebut ke Turkiye.

Pihak flotila pada Selasa menyatakan seluruh 50 kapal dalam konvoi mereka telah disita Israel setelah serangan yang terjadi di perairan internasional.

Konvoi pelayaran yang membawa 428 orang dari 44 negara itu berangkat dari Marmaris, Turkiye, Kamis pekan lalu dalam upaya terbaru menembus blokade Israel terhadap Jalur Gaza yang telah berlangsung sejak 2007 dan menyebabkan sebagian besar penduduk di daerah kantong itu berada di ambang kelaparan.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Kejam! Viral Video Israel Perlakukan Aktivis Kemanusiaan Bak Binatang: Dipukul, Dijambak, Dipaksa Berlutut - Image
Internasional

Kejam! Viral Video Israel Perlakukan Aktivis Kemanusiaan Bak Binatang: Dipukul, Dijambak, Dipaksa Berlutut

Kamis, 21 Mei 2026 | 20.06 WIB

Profil Andi Angga Prasadewa, Relawan Tangguh Papua yang Ditangkap Militer Israel - Image
Nasional

Profil Andi Angga Prasadewa, Relawan Tangguh Papua yang Ditangkap Militer Israel

Rabu, 20 Mei 2026 | 00.29 WIB

Global Sumud Flotilla: Dua Aktivis yang Diculik Israel Ditahan di Penjara Shikma di Ashkelon - Image
Internasional

Global Sumud Flotilla: Dua Aktivis yang Diculik Israel Ditahan di Penjara Shikma di Ashkelon

Minggu, 3 Mei 2026 | 23.13 WIB

Terpopuler

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong! - Image
1

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

2

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

3

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

4

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

5

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

6

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

7

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

8

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

9

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore