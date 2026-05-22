Usai Bebas dari Israel, Ratusan Relawan yang Tergabung dalam Global Sumud Flotilla Tiba di Istanbul

JawaPos.com - Tiga pesawat yang membawa ratusan aktivis peserta konvoi pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) tiba di Istanbul, Turkiye. Tiga pesawat Turkish Airlines yang mengangkut para aktivis tersebut, mendarat di Bandara Istanbul setelah mereka ditahan saat berada di kapal flotila.

Dilansir dari Antara, Jumat (22/5), sebelumnya mereka yang diserang militer Israel di perairan internasional, ketika berupaya menembus blokade Gaza dan mengirimkan bantuan kemanusiaan penting.

Para aktivis disambut keluarga dan sejumlah pejabat di ruang VIP bandara.

Aktivis yang mengalami luka-luka langsung dibawa ke ambulans yang telah disiagakan di bandara.

Setelah prosesi penyambutan, para aktivis dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Institut Kedokteran Forensik Istanbul sebagai bagian dari penyelidikan yang dilakukan jaksa Istanbul.

Pada Kamis pagi, Menteri Luar Negeri Hakan Fidan mengatakan penerbangan khusus telah disiapkan untuk memulangkan warga negara Turkiye dan peserta dari negara lain yang terlibat dalam misi bantuan flotila tersebut ke Turkiye.

Pihak flotila pada Selasa menyatakan seluruh 50 kapal dalam konvoi mereka telah disita Israel setelah serangan yang terjadi di perairan internasional.