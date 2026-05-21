Israel Bebaskan Semua Aktivis Global Sumud Flotilla

JawaPos.com - Semua aktivis Global Sumud Flotilla yang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, telah dibebaskan dari penjara Ktziot Israel. Ihwal hal ini dikatakan kelompok hak asasi manusia Israel, Adalah.

Dalam sebuah pernyataan, Kamis, Adalah mengatakan telah menerima "konfirmasi resmi" dari dinas penjara Israel dan pejabat negara bahwa semua aktivis yang ditahan di fasilitas penahanan telah dibebaskan dan sedang dipindahkan untuk dideportasi.

"Sebagian besar dari mereka sedang dipindahkan ke Bandara Ramon untuk diterbangkan ke luar negeri," kata kelompok itu.

Adalah menambahkan bahwa tim hukumnya "secara aktif memantau proses transit untuk memastikan bahwa semua aktivis dideportasi dengan aman, tanpa penundaan lebih lanjut."

Kelompok HAM tersebut menegaskan penahanan para aktivis sebagai tindakan yang melanggar hukum.

“Seluruh operasi, mulai dari pencegatan ilegal di perairan internasional hingga penyiksaan sistematis, penghinaan, dan penahanan sewenang-wenang terhadap para aktivis, merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional,” ujar Adalah.

Adalah (yang berarti "keadilan" dalam bahasa Arab) adalah pusat hukum dan hak asasi manusia nirlaba di Israel yang dikelola oleh warga Arab-Palestina.

Organisasi independen yang berbasis di Haifa, Israel, ini secara khusus berfokus pada advokasi dan perlindungan hak-hak individu maupun kolektif bagi minoritas Arab di Israel, serta warga Palestina di wilayah pendudukan.