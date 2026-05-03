Minggu, 3 Mei 2026 | 23.13 WIB

Global Sumud Flotilla: Dua Aktivis yang Diculik Israel Ditahan di Penjara Shikma di Ashkelon

Ilustrasi: Sebuah tangkapan layar dari video siaran langsung menunjukkan awak kapal yang menuju Gaza, dikelilingi oleh Pasukan Pertahanan Israel (2/10). (Global Sumud Flotilla via Reuters)

JawaPos.com - Dua aktivis yang diculik oleh Israel saat berusaha membawa bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza telah dipindahkan ke penjara yang dikelola Israel di wilayah kantong Palestina itu.Ihwal hal ini dikatakan penyelenggara Global Sumud Flotilla.

"Global Sumud Flotilla mengonfirmasi bahwa Saif Abukeshek dan Thiago Avila kini dipindahkan ke Penjara Shikma di Ashkelon, utara Gaza, Palestina yang diduduki, menyusul penculikan mereka yang ilegal di perairan Eropa," kata kelompok kemanusiaan itu dalam pernyataannya dilansir dari Antara Minggu (3/5). 

Penyelenggara mengatakan pasukan Israel menaiki kapal mereka pada Rabu malam dan menangkap 180 aktivis, 178 di antaranya telah dibebaskan.

Saif Abukeshek, warga negara Spanyol dan Swedia keturunan Palestina, serta Thiago Avila, warga negara Brasil, masih ditahan oleh Israel.

Kelompok tersebut mengatakan Penjara Shikma kerap digunakan Israel untuk menahan warga Palestina, termasuk warga sipil dari Gaza.

Sumud Flotilla mengutip Kedutaan Besar Brazil yang menyatakan Avila dilaporkan mengalami penyiksaan dan pemukulan selama ditahan.

