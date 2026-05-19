Dubes Palestina Kutuk Keras Aksi Pasukan Zionis Israel Culik Aktivis Global Sumud Flotilla

Para aktivis global Sumud Flottila (Dok. Al Jazeera)

JawaPos.com - Kedutaan Besar (Kedubes) Palestina untuk RI mengutuk keras tindakan yang dilakukan tentara Israel terhadap peserta konvoi Global Sumud Flotilla. Pasalnya, mereka sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza.

"Kedubes Palestina untuk Indonesia mengecam keras tindakan kriminal Israel yang dilakukan tentara pendudukan terhadap para peserta Global Sumud Flotilla, yang merupakan para pahlawan pembela hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan hukum internasional," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdalfatah A. K. Alsattari dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (19/5).

Dubes Alsattari juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia atas segala bentuk dukungan yang terus diberikan secara historis kepada rakyat Palestina.

"Kami senantiasa berdiri bersama seluruh peserta armada ini, khususnya saudara, saudari kami dari Indonesia; dan kami berdoa kepada Allah Swt agar mereka dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat," katanya.

Dia mengaku tidak terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh zionis Israel itu.

"Kami tidak terkejut dengan tindakan tentara Israel yang membantai anak-anak dan wanita hamil di Gaza, menghancurkan rumah warga, merampas tanah rakyat kami di Tepi Barat, menebang pohon, mencuri hasil panen, serta membakar dan menjarah harta benda milik warga Palestina," katanya.

Dia pun menegaskan segala bentuk kejahatan yang dilakukan tentara Israel maupun pemukim ilegal tidak akan pernah menggoyahkan ketabahan rakyat Palestina.