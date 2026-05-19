Dubes Palestina Kutuk Keras Aksi Pasukan Zionis Israel Culik Aktivis Global Sumud Flotilla

JawaPos.com - Kedutaan Besar (Kedubes) Palestina untuk RI mengutuk keras tindakan yang dilakukan tentara Israel terhadap peserta konvoi Global Sumud Flotilla. Pasalnya, mereka sedang menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza.
"Kedubes Palestina untuk Indonesia mengecam keras tindakan kriminal Israel yang dilakukan tentara pendudukan terhadap para peserta Global Sumud Flotilla, yang merupakan para pahlawan pembela hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan hukum internasional," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdalfatah A. K. Alsattari dalam keterangannya di Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (19/5).
Dubes Alsattari juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto, pemerintah, dan seluruh rakyat Indonesia atas segala bentuk dukungan yang terus diberikan secara historis kepada rakyat Palestina.
"Kami senantiasa berdiri bersama seluruh peserta armada ini, khususnya saudara, saudari kami dari Indonesia; dan kami berdoa kepada Allah Swt agar mereka dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat," katanya.
Dia mengaku tidak terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh zionis Israel itu.
"Kami tidak terkejut dengan tindakan tentara Israel yang membantai anak-anak dan wanita hamil di Gaza, menghancurkan rumah warga, merampas tanah rakyat kami di Tepi Barat, menebang pohon, mencuri hasil panen, serta membakar dan menjarah harta benda milik warga Palestina," katanya.
Dia pun menegaskan segala bentuk kejahatan yang dilakukan tentara Israel maupun pemukim ilegal tidak akan pernah menggoyahkan ketabahan rakyat Palestina.
Baca Juga:40 dari 54 Kapal Konvoi Pelayaran Kemanusiaan untuk Gaza Dicegat Israel, 300 Aktivis Ditahan!
"Kami mengecam tindakan zionis. Kejahatan mereka justru akan menambah kekuatan dan tekad kami untuk terus bertahan di tanah air kami serta melanjutkan perlawanan hingga Palestina beserta seluruh tempat suci Islam dan Kristen berhasil dibebaskan," ujar Dubes Alsattari.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20