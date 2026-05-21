Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 21 Mei 2026 | 18.36 WIB

Iran Siap Gunakan Senjata Baru jika AS Menyerang

Ilustrasi bendera Iran. (REUTERS/Leonhard Foege) - Image

Ilustrasi bendera Iran. (REUTERS/Leonhard Foege)

JawaPos.com - Iran memiliki senjata canggih yang belum digunakan di medan perang dalam konfliknya dengan AS dan Israel, kata seorang sumber militer Iran kepada RIA Novosti.

Pada 18 Mei, dengan mengutip sumber yang mengetahui masalah tersebut, CNN melaporkan bahwa Pentagon telah menyiapkan daftar target serangan di Iran jika Presiden AS Donald Trump memberi perintah untuk melanjutkan serangan terhadap negara tersebut.

"Kami telah memproduksi senjata canggih di dalam negeri yang belum digunakan di medan perang dan belum diuji coba," kata sumber Iran tersebut, mengomentari kesiapan Iran untuk kemungkinan serangan AS berikutnya.

Menurut sumber tersebut, Teheran tidak kekurangan aset yang siap digunakan untuk menangkis serangan.

"Dalam hal peralatan dan kemampuan pertahanan, kami tidak kekurangan apa pun yang akan menghalangi kami untuk membela negara kami. Kali ini, kami tidak berniat untuk menahan diri," kata sumber tersebut. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
AS dan Tiongkok Sepakati Dialog Antar Pemerintah tentang AI, Tandai Upaya Baru Mengelola Teknologi Strategis Global - Image
Internasional

AS dan Tiongkok Sepakati Dialog Antar Pemerintah tentang AI, Tandai Upaya Baru Mengelola Teknologi Strategis Global

Kamis, 21 Mei 2026 | 04.29 WIB

AS Cabut Dakwaan Penipuan terhadap Miliarder India Gautam Adani usai Janji Investasi Rp 176,8 Triliun - Image
Internasional

AS Cabut Dakwaan Penipuan terhadap Miliarder India Gautam Adani usai Janji Investasi Rp 176,8 Triliun

Rabu, 20 Mei 2026 | 01.58 WIB

5 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Tentara Israel, DPR Desak Pemerintah RI Tempuh Diplomasi ke PBB dan AS - Image
Politik

5 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Tentara Israel, DPR Desak Pemerintah RI Tempuh Diplomasi ke PBB dan AS

Selasa, 19 Mei 2026 | 19.53 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

3

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

6

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

7

10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!

8

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

9

18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional

10

Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore