5 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Tentara Israel, DPR Desak Pemerintah RI Tempuh Diplomasi ke PBB dan AS

Jurnalis Republika Bambang Noroyono alias Abeng. (IG Republika Online).
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam tindakan tentara Israel yang menangkap sejumlah jurnalis Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional. Ia meminta Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas untuk membebaskan para WNI tersebut.
"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (19/5).
Menurut Sukamta, tindakan Israel dinilai bertentangan dengan berbagai upaya internasional dalam meredam konflik di kawasan Timur Tengah, terutama konflik Palestina serta meningkatnya ketegangan dengan Iran.
Ia menilai, Israel seharusnya menghormati proses perdamaian yang sedang diupayakan banyak pihak dan tidak mengambil langkah yang dapat memperburuk situasi kawasan.
"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional. Tapi dengan adanya Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Trump, seharusnya sikap Israel juga setidaknya sejalan dengan upaya BoP untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," ujarnya.
Sukamta juga menegaskan, aktivitas jurnalistik dan misi kemanusiaan mendapat perlindungan berdasarkan hukum internasional, termasuk dalam kondisi perang maupun konflik bersenjata.
Ia mendesak Israel segera membebaskan para aktivis dan jurnalis yang ditahan serta membuka akses bantuan kemanusiaan.
"Instrumen hukum internasional yang ada sudah seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan," jelasnya.
Kemlu kecam penangkapan WNI oleh tentara Israel
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa hingga saat ini sedikitnya sepuluh kapal telah dikonfirmasi ditangkap termasuk kapal Amanda, Barbaros, Josef, dan Blue Toys.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
12 Rekomendasi Mall Terbaik di Tangerang 2026: Destinasi Belanja, Kuliner & Lifestyle Favorit
Update Klasemen Usai MotoGP Catalunya 2026: Jorge Martin Gigit Jari, Bezzecchi Masih Tak Tersentuh
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Catalunya 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama Start P20