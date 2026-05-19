5 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Tentara Israel, DPR Desak Pemerintah RI Tempuh Diplomasi ke PBB dan AS

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, mengecam tindakan tentara Israel yang menangkap sejumlah jurnalis Indonesia dalam misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di perairan internasional. Ia meminta Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas untuk membebaskan para WNI tersebut.

"Saya mengecam ulah Israel ini. Saya mendukung pemerintah RI lebih tegas untuk mendesak DK PBB dan AS melobi Israel agar membebaskan para aktivis dan jurnalis Republika tersebut," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (19/5).

Menurut Sukamta, tindakan Israel dinilai bertentangan dengan berbagai upaya internasional dalam meredam konflik di kawasan Timur Tengah, terutama konflik Palestina serta meningkatnya ketegangan dengan Iran.

Ia menilai, Israel seharusnya menghormati proses perdamaian yang sedang diupayakan banyak pihak dan tidak mengambil langkah yang dapat memperburuk situasi kawasan.

"Israel memang memiliki track record yang buruk soal kepatuhan terhadap perjanjian dan hukum internasional. Tapi dengan adanya Board of Peace (BoP) yang diinisiasi Presiden Trump, seharusnya sikap Israel juga setidaknya sejalan dengan upaya BoP untuk mewujudkan perdamaian di Palestina," ujarnya.

Sukamta juga menegaskan, aktivitas jurnalistik dan misi kemanusiaan mendapat perlindungan berdasarkan hukum internasional, termasuk dalam kondisi perang maupun konflik bersenjata.

Ia mendesak Israel segera membebaskan para aktivis dan jurnalis yang ditahan serta membuka akses bantuan kemanusiaan.

"Instrumen hukum internasional yang ada sudah seharusnya sudah cukup untuk mendesak Israel membebaskan para aktivis dan jurnalis serta membuka blokade bantuan kemanusiaan," jelasnya.

