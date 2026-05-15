Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Jumat, 15 Mei 2026 | 18.30 WIB

Trump Beberkan Isi Pertemuan dengan Xi Jinping di Truth Social: AS Pernah Menurun di Era Biden

Tangkapan layar detik-detik Donald Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping. (CGTN). - Image

Tangkapan layar detik-detik Donald Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping. (CGTN).

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membagikan isi percakapannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping usai pertemuan keduanya di Beijing melalui media sosial Truth Social.

Dalam unggahannya, Trump mengatakan Xi sempat menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang pernah mengalami kemunduran, namun menurutnya hal itu merujuk pada masa pemerintahan Joe Biden.

Pertemuan Trump dan Xi sebelumnya berlangsung hangat di Great Hall of the People, Beijing. Kedua pemimpin membahas hubungan dagang, konflik Iran, hingga Taiwan dalam upaya menjaga stabilitas hubungan AS dan Tiongkok.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut Xi Jinping 'secara elegan' menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang sempat mengalami penurunan. Namun Trump menegaskan kondisi itu terjadi sebelum dirinya kembali memimpin AS.

"Ketika Presiden Xi dengan sangat elegan menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang mungkin sedang menurun, dia merujuk pada kerusakan luar biasa yang kita alami selama empat tahun Sleepy Joe Biden," tulis Trump.

Trump lalu menyalahkan pemerintahan Biden atas berbagai persoalan domestik Amerika, mulai dari perbatasan terbuka, pajak tinggi, kriminalitas, hingga kebijakan perdagangan.

Namun ia mengklaim kondisi AS berubah drastis dalam 16 bulan terakhir di bawah pemerintahannya. Trump menyebut ekonomi Amerika kembali kuat dengan pasar saham tinggi, investasi besar, dan lapangan kerja yang menurutnya mencetak rekor.

"Dua tahun lalu, kami, pada kenyataannya, adalah sebuah negara yang sedang mengalami kemunduran. Mengenai hal itu, saya sepenuhnya setuju dengan Presiden Xi," kata Trump.

"Tapi sekarang, Amerika Serikat adalah negara terpanas di dunia, dan semoga hubungan kita dengan China akan lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya!"

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Trump Buka Jalan Chip AI ke Tiongkok, Saham NVIDIA Tembus Rekor Baru Rp 4,1 Juta per Lembar - Image
Bisnis

Trump Buka Jalan Chip AI ke Tiongkok, Saham NVIDIA Tembus Rekor Baru Rp 4,1 Juta per Lembar

Jumat, 15 Mei 2026 | 18.01 WIB

Jensen Huang Masuk Delegasi Trump ke Tiongkok, Diplomasi AI AS Kian Agresif di Tengah Perebutan Teknologi Global - Image
Internasional

Jensen Huang Masuk Delegasi Trump ke Tiongkok, Diplomasi AI AS Kian Agresif di Tengah Perebutan Teknologi Global

Jumat, 15 Mei 2026 | 05.49 WIB

Xi Jinping dan Donald Trump Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Terbuka - Image
Internasional

Xi Jinping dan Donald Trump Sepakat Selat Hormuz Harus Tetap Terbuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 04.03 WIB

Terpopuler

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat - Image
1

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

2

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

3

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

4

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

5

11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!

6

10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi

7

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

8

14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!

9

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

10

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore