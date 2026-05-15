Trump Beberkan Isi Pertemuan dengan Xi Jinping di Truth Social: AS Pernah Menurun di Era Biden

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membagikan isi percakapannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping usai pertemuan keduanya di Beijing melalui media sosial Truth Social.

Dalam unggahannya, Trump mengatakan Xi sempat menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang pernah mengalami kemunduran, namun menurutnya hal itu merujuk pada masa pemerintahan Joe Biden.

Pertemuan Trump dan Xi sebelumnya berlangsung hangat di Great Hall of the People, Beijing. Kedua pemimpin membahas hubungan dagang, konflik Iran, hingga Taiwan dalam upaya menjaga stabilitas hubungan AS dan Tiongkok.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut Xi Jinping 'secara elegan' menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang sempat mengalami penurunan. Namun Trump menegaskan kondisi itu terjadi sebelum dirinya kembali memimpin AS.

"Ketika Presiden Xi dengan sangat elegan menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang mungkin sedang menurun, dia merujuk pada kerusakan luar biasa yang kita alami selama empat tahun Sleepy Joe Biden," tulis Trump.

Trump lalu menyalahkan pemerintahan Biden atas berbagai persoalan domestik Amerika, mulai dari perbatasan terbuka, pajak tinggi, kriminalitas, hingga kebijakan perdagangan.

Namun ia mengklaim kondisi AS berubah drastis dalam 16 bulan terakhir di bawah pemerintahannya. Trump menyebut ekonomi Amerika kembali kuat dengan pasar saham tinggi, investasi besar, dan lapangan kerja yang menurutnya mencetak rekor.

"Dua tahun lalu, kami, pada kenyataannya, adalah sebuah negara yang sedang mengalami kemunduran. Mengenai hal itu, saya sepenuhnya setuju dengan Presiden Xi," kata Trump.