Trump Beberkan Isi Pertemuan dengan Xi Jinping di Truth Social: AS Pernah Menurun di Era Biden

Tangkapan layar detik-detik Donald Trump berjabat tangan dengan Xi Jinping. (CGTN).
JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membagikan isi percakapannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping usai pertemuan keduanya di Beijing melalui media sosial Truth Social.
Dalam unggahannya, Trump mengatakan Xi sempat menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang pernah mengalami kemunduran, namun menurutnya hal itu merujuk pada masa pemerintahan Joe Biden.
Pertemuan Trump dan Xi sebelumnya berlangsung hangat di Great Hall of the People, Beijing. Kedua pemimpin membahas hubungan dagang, konflik Iran, hingga Taiwan dalam upaya menjaga stabilitas hubungan AS dan Tiongkok.
Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut Xi Jinping 'secara elegan' menggambarkan Amerika Serikat sebagai negara yang sempat mengalami penurunan. Namun Trump menegaskan kondisi itu terjadi sebelum dirinya kembali memimpin AS.
"Ketika Presiden Xi dengan sangat elegan menyebut Amerika Serikat sebagai negara yang mungkin sedang menurun, dia merujuk pada kerusakan luar biasa yang kita alami selama empat tahun Sleepy Joe Biden," tulis Trump.
Baca Juga:37 Pasien Dievakuasi Saat Kebakaran Gedung Jantung RSUD Dr. Soetomo, 1 Orang Meninggal, Berikut Daftar Lengkapnya
Trump lalu menyalahkan pemerintahan Biden atas berbagai persoalan domestik Amerika, mulai dari perbatasan terbuka, pajak tinggi, kriminalitas, hingga kebijakan perdagangan.
Namun ia mengklaim kondisi AS berubah drastis dalam 16 bulan terakhir di bawah pemerintahannya. Trump menyebut ekonomi Amerika kembali kuat dengan pasar saham tinggi, investasi besar, dan lapangan kerja yang menurutnya mencetak rekor.
"Dua tahun lalu, kami, pada kenyataannya, adalah sebuah negara yang sedang mengalami kemunduran. Mengenai hal itu, saya sepenuhnya setuju dengan Presiden Xi," kata Trump.
"Tapi sekarang, Amerika Serikat adalah negara terpanas di dunia, dan semoga hubungan kita dengan China akan lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya!"
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable
Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!
Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim
11 Tempat Berburu Sarapan Bubur Ayam Paling Enak di Bandung, Layak Masuk Daftar Wisata Kuliner!
10 Rekomendasi Bubur Ayam Paling Favorit di Surabaya, Terkenal Lezat dan Jadi Langganan Pecinta Kuliner Pagi
10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Kuliner Nasi Goreng Paling Enak di Bandung, Tiap Hari Pelanggan Rela Antre Demi Menikmati Kelezatan Kuliner Malam Satu Ini!
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong