Jensen Huang Masuk Delegasi Trump ke Tiongkok, Diplomasi AI AS Kian Agresif di Tengah Perebutan Teknologi Global

JawaPos.com — CEO Nvidia, Jensen Huang, resmi bergabung dalam delegasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuju Tiongkok dalam lawatan diplomatik berisiko tinggi bersama Presiden Tiongkok Xi Jinping. Kehadiran Huang mempertegas bagaimana kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), cip semikonduktor, dan akses pasar teknologi kini menjadi inti pertarungan geopolitik global.

Dalam rombongan tersebut, Huang bergabung bersama sejumlah petinggi korporasi Amerika Serikat lain seperti Elon Musk, Tim Cook, CEO Goldman Sachs David Solomon, CEO BlackRock Larry Fink, hingga CEO Boeing Kelly Ortberg. Pertemuan selama 36 jam itu dipandang sebagai salah satu forum bisnis dan geopolitik paling strategis antara Washington dan Beijing dalam beberapa tahun terakhir.

Dilansir dari The Guardian, Kamis (14/5/2026), Huang awalnya tidak masuk daftar delegasi bisnis resmi Gedung Putih. Namun, bos Nvidia tersebut kemudian terlihat menaiki Air Force One saat pesawat kepresidenan transit di Alaska sebelum Trump mengonfirmasi langsung keterlibatannya. Juru bicara Nvidia mengatakan, “Jensen menghadiri pertemuan puncak ini atas undangan Presiden Trump untuk mendukung Amerika Serikat dan tujuan pemerintahan.”

Langkah mendadak tersebut dinilai bukan sekadar agenda tanpa makna. Nvidia saat ini menjadi pemain paling dominan dalam ledakan industri AI global melalui penjualan cip grafis berteknologi tinggi yang dipakai perusahaan AI di seluruh dunia. Huang sendiri sebelumnya secara terbuka mendorong akses yang lebih besar ke pasar Tiongkok yang menurutnya memiliki potensi bisnis mencapai USD 50 miliar atau sekitar Rp 874 triliun dengan kurs Rp 17.480 per dolar AS.

Selain itu, Reuters melaporkan bahwa kehadiran Huang ikut memunculkan harapan baru terkait peluang penjualan chip AI H200 Nvidia ke Tiongkok yang selama ini tersendat akibat pembatasan ekspor teknologi Amerika Serikat. Ketegangan mengenai ekspor chip AI memang telah menjadi salah satu titik paling sensitif dalam hubungan Washington dan Beijing.

Trump sendiri membantah laporan media yang menyebut Huang tidak diundang. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menulis, “CNBC secara keliru melaporkan bahwa Jensen Huang dari Nvidia tidak diundang dalam delegasi pebisnis elite Amerika Serikat yang mendampingi kunjungan saya ke Tiongkok.” Dia menambahkan, “Faktanya, Jensen saat ini berada di Air Force One.”

Lebih lanjut, Trump menyatakan dirinya akan meminta Xi Jinping untuk membuka pasar Tiongkok bagi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. “Saya akan meminta Presiden Xi, seorang pemimpin dengan reputasi luar biasa, untuk ‘membuka’ Tiongkok agar para pemimpin bisnis brilian ini dapat menunjukkan kemampuan mereka dan membantu membawa Republik Rakyat Tiongkok ke tingkat yang lebih tinggi,” tulis Trump.

Kunjungan tersebut menjadi perjalanan luar negeri pertama Trump sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari lalu. Karena itu, agenda pembicaraan tidak hanya menyangkut perdagangan dan teknologi, tetapi juga konflik Iran, tarif dagang, hingga hubungan Tiongkok dengan Taiwan.

Reuters bahkan menyebut Washington juga berupaya menjaga gencatan sementara perang dagang kedua negara sambil mendorong ekspor sektor energi, pertanian, dan penerbangan.