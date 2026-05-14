Kapal Tanker Jepang berhasil Lewati Selat Hormuz tanpa Biaya Tol

Ilustrasi kapal tanker di Selat Hormuz. (Hum English)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi pada Kamis mengonfirmasi bahwa sebuah kapal yang terkait dengan Jepang berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman tanpa biaya tol.
Dalam konferensi pers di hari yang sama, Presiden Eneos Holdings Inc., Tomohide Miyata, menyatakan bahwa kapal tanker yang dikelola oleh perusahaan penyulingan minyak tersebut telah keluar dari wilayah selat itu.
Menlu Motegi menjelaskan kepada wartawan bahwa tidak ada biaya tol yang dibayarkan kepada pihak Iran agar kapal dapat melintas, yang diketahui membawa empat awak kapal berkebangsaan Jepang.
Kementerian Luar Negeri Jepang dalam siaran persnya menambahkan bahwa pemerintah telah "meminta secara langsung kepada pihak Iran dalam setiap kesempatan" untuk memfasilitasi jalur pelintasan bagi kapal-kapal tersebut.
Hingga saat ini, tercatat masih terdapat 39 kapal terkait Jepang lainnya yang berada di kawasan Teluk Persia.
Sebelumnya, sebuah kapal tanker minyak yang dioperasikan oleh anak perusahaan Idemitsu Kosan Co. juga dikonfirmasi telah transit di selat tersebut, menyusul ketegangan setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari lalu. (*)
