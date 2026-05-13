Jet Tempur Israel Hantam 28 Wilayah Lebanon, 17 Orang Tewas, 13 Luka-luka

Seorang wanita berjalan melewati bangunan yang rusak di tengah gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Israel, di Beirut, Lebanon. (Marko Djurica/Reuters).
JawaPos.com - Sejumlah jet tempur Israel menyerang 28 wilayah berpenduduk di Lebanon selatan dan timur pada Selasa (12/5). Akibatnya sebanyak 17 orang tewas dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.
"Pada Selasa, pesawat musuh menyerang 27 permukiman di Lebanon selatan dan satu wilayah berpenduduk di timur negara itu," kata sumber militer Lebanon di lapangan yang dikutip RIA Novosti pada Rabu (13/5).
Selain itu, 20 permukiman juga terkena tembakan artileri Israel. Di kota perbatasan Khiam dan Deir Mimas, pasukan Israel menghancurkan sejumlah bangunan tempat tinggal dengan bahan peledak, ujarnya.
Serangan di Kota Nabatieh serta di Jibshit dan Kfardounin menewaskan 13 orang dan melukai 14 lainnya, menurut pejabat kesehatan Lebanon.
Pada hari yang sama, dua petugas penyelamat tewas akibat serangan udara di wilayah selatan, kata dinas pertahanan sipil Lebanon.
Dua orang juga dilaporkan tewas dalam dua serangan Israel yang menargetkan kendaraan di jalan raya dekat Jiyeh, sekitar 25 kilometer selatan Beirut.
Salah satu kendaraan disebut membawa makanan dan bantuan kemanusiaan bagi warga yang dievakuasi dari Lebanon selatan, kata sumber tersebut.
Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel sejak 2 Maret telah menewaskan 2.882 orang dan melukai 8.768 lainnya.
