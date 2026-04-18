Syahrul Yunizar
19 April 2026, 02.45 WIB

Dubes Iran Boroujerdi Tegaskan Selat Hormuz Kembali Normal Bila Perdamaian Terwujud

Dubes Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi (dua dari kiri) menerima keris saat berkunjung ke Pesantren Atsaqofah, Jakarta pada Jumat malam (17/4). (Pesantren Atsaqofah)

JawaPos.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi menegaskan bahwa lalu lintas kapal di Selat Hormuz bisa kembali normal bila perdamaian terwujud.

Namun, Perdamaian itu sangat bergantung pada keputusan Amerika Serikat (AS) dan Israel dalam menyikapi persyaratan yang diajukan oleh Iran.

Menurut Boroujerdi, sampai saat ini perundingan masih terus berjalan dan belum ada hasil final.

Dia menyebut bahwa Iran memang mengajukan sejumlah syarat lewat meja perundingan.

Jika persyaratan itu bisa dipenuhi oleh AS dan Israel, perdamaian akan segera terwujud. Termasuk kelancaran lalu lintas kapal pembawa minyak yang melewati Selat Hormuz.

”Kami berharap mereka (AS dan Israel) sudah mencapai titik penyesalan,” kata dia dalam saat berkunjung ke Pondok Pesantren Atsaqofah, dikutip pada Sabtu (18/4).

Boroujerdi berharap AS dan Israel mengambil pelajaran setelah memulai peperangan dengan membombardir Iran.

Dia tegas menyebut, Iran tidak akan melancarkan serangan bila kedua negara tersebut tidak memulai lebih dulu.

Menurut dia, yang dilakukan oleh Iran saat ini adalah membuat AS dan Israel sadar bahwa kedua negara itu sudah berbuat salah.

Dalam kesempatan itu, Boroujerdi menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia kepada Iran.

