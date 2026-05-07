Rian Alfianto
Kamis, 7 Mei 2026 | 23.04 WIB

IDF Akan Sanksi Tentara yang Masukkan Rokok ke Patung Bunda Maria di Lebanon

Tentara Israel lecehkan umat Kristen dengan memasukkan rokok ke patung Bunda Maria di Lebanon. (Platform X)

JawaPos.com - Militer Israel atau Israel Defense Forces (IDF) memastikan akan memberikan sanksi kepada tentaranya yang terekam memasukkan rokok ke mulut patung Bunda Maria di Desa Debel, Lebanon selatan. Foto aksi tersebut viral di media sosial dan memicu kritik karena dianggap melecehkan simbol keagamaan umat Kristen.

IDF menyatakan telah mengidentifikasi tentara yang terlibat dan menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai militer Israel.

IDF memandang insiden ini dengan serius dan menegaskan bahwa perilaku tentara tersebut sepenuhnya menyimpang dari nilai-nilai yang diharapkan dari pasukannya,” demikian pernyataan resmi militer Israel mengutip Times of Israel.

Menurut hasil penyelidikan awal, foto itu sebenarnya diambil beberapa pekan lalu di Desa Debel, namun baru beredar luas pada Rabu waktu setempat.

Militer Israel juga menegaskan kasus tersebut akan diproses lebih lanjut dan tindakan disiplin akan diberikan sesuai hasil investigasi internal.

“Insiden ini akan diselidiki dan langkah komando terhadap tentara yang bersangkutan akan diambil sesuai hasil temuan,” lanjut pernyataan IDF.

Dalam keterangannya, IDF juga menekankan bahwa mereka menghormati kebebasan beragama dan simbol-simbol suci seluruh komunitas.

Militer Israel menyebut pihaknya menghormati kebebasan beragama dan beribadah, termasuk situs suci dan simbol keagamaan semua agama dan komunitas serta tidak memiliki niat merusak infrastruktur sipil maupun bangunan religius selama operasi militer melawan Hizbullah berlangsung.

Desa Debel sebelumnya juga menjadi sorotan setelah seorang tentara Israel terekam menghancurkan patung Yesus pada bulan lalu. Insiden itu memicu kecaman luas, terutama dari komunitas Kristen di Lebanon.

Selain kasus perusakan patung, rekaman lain juga menunjukkan alat berat militer Israel merusak panel surya di wilayah yang sama. Dua tentara yang terlibat dalam vandalisme patung Yesus sebelumnya dilaporkan telah dicopot dari tugas tempur dan dijatuhi hukuman disiplin.

