Tentara Israel Lecehkan Umat Kristen Lagi, Patung Bunda Maria di Lebanon 'Dijejali' Rokok

Tentara Israel lecehkan umat Kristen dengan memasukkan rokok ke patung Bunda Maria di Lebanon. (Platform X).

JawaPos.com - Sebuah foto yang memperlihatkan tentara Israel memasukkan rokok ke mulut patung Bunda Maria di desa Kristen wilayah selatan Lebanon memicu sorotan luas, di media sosial. Insiden tersebut kembali menambah daftar kontroversi yang menyeret pasukan Israel di tengah konflik dengan Hizbullah.

Foto itu beredar pada Rabu (6/5) waktu setempat dan disebut diambil di Desa Debel, sebuah komunitas mayoritas Kristen di Lebanon selatan. Dalam gambar tersebut, seorang prajurit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) terlihat memperlakukan patung religius umat Katolik secara tidak pantas.

Militer Israel mengaku telah mengidentifikasi tentara yang terlibat dan memastikan akan memberikan tindakan disipliner. Dalam pernyataan resminya, IDF mengatakan pihaknya memandang serius kejadian tersebut.

“IDF memandang insiden ini dengan serius dan menegaskan bahwa perilaku tentara tersebut sepenuhnya menyimpang dari nilai-nilai yang diharapkan dari pasukannya,” demikian pernyataan militer Israel.

Hasil penyelidikan awal menyebutkan foto itu sebenarnya diambil beberapa pekan lalu, namun baru menyebar luas kemarin sebagaimana dikutip dari Times of Israel.

Insiden di Debel bukan pertama kalinya memicu kontroversi terkait tindakan tentara Israel terhadap simbol keagamaan Kristen. Bulan lalu, seorang tentara Israel juga terekam merusak patung Yesus di desa yang sama.

Selain itu, beredar pula rekaman yang menunjukkan alat berat militer Israel merusak panel surya milik warga sipil di kawasan tersebut.

Dua tentara yang terlibat dalam perusakan patung sebelumnya disebut telah dicopot dari tugas tempur dan dijatuhi hukuman disiplin. Sementara kasus perusakan panel surya masih dalam tahap penyelidikan.

Debel sendiri termasuk salah satu desa Kristen di Lebanon selatan yang tidak diperintahkan Israel untuk dievakuasi selama operasi militer melawan Hizbullah berlangsung.

“Insiden ini akan diselidiki dan langkah komando terhadap tentara yang bersangkutan akan diambil sesuai hasil temuan,” lanjut pernyataan IDF.

Militer Israel juga menegaskan bahwa mereka menghormati kebebasan beragama serta tempat-tempat suci semua komunitas.

“IDF menghormati kebebasan beragama dan ibadah, termasuk situs suci dan simbol keagamaan semua agama dan komunitas,” kata militer Israel. Mereka juga menyatakan tidak memiliki niat merusak infrastruktur sipil maupun bangunan keagamaan selama operasi melawan Hizbullah.

Meski Israel berulang kali menyatakan menjaga hubungan baik dengan komunitas Kristen dunia, serangkaian insiden dalam beberapa bulan terakhir justru menimbulkan kritik dan ketegangan baru.