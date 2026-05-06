Tertekan Pasar dan Siapkan PHK Massal, PayPal Berbalik ke AI untuk 'Jadi Perusahaan Teknologi Lagi'

JawaPos.com - PayPal menggeser arah strateginya secara fundamental di tengah tekanan pasar dan rencana pemangkasan tenaga kerja, dengan menempatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai fondasi untuk kembali ke identitasnya sebagai perusahaan teknologi.

Pergeseran ini menandai upaya perusahaan mempercepat transformasi operasional, dari pengembangan produk hingga efisiensi biaya, di tengah persaingan industri yang semakin bertumpu pada pemanfaatan AI.

Dalam paparan kinerja kuartal pertama, CEO PayPal, Enrique Lores, menegaskan bahwa perusahaan perlu "berkomitmen kembali pada fondasi," termasuk "menjadi perusahaan teknologi lagi." Penekanan ini mencerminkan arah kepemimpinan baru yang langsung berfokus pada transformasi teknologi di tengah tekanan pasar dan ekspektasi investor.

Melansir TechCrunch, Rabu (6/5/2026), Lores menekankan bahwa keunggulan perusahaan saat ini ditentukan oleh kemampuan berinovasi. "Perusahaan terdepan menemukan cara untuk membedakan diri melalui inovasi, dan sekarang adalah saatnya PayPal mengambil tindakan," ujarnya kepada analis.

Langkah yang dimaksud mencakup modernisasi platform teknologi, percepatan transisi menuju sistem berbasis komputasi awan, serta "mengadopsi AI secara agresif dalam proses pengembangan kami."

Selain itu, dia menekankan bahwa pemanfaatan AI akan meningkatkan produktivitas pengembang sekaligus mempercepat waktu peluncuran produk. Namun di balik itu, terdapat pengakuan implisit bahwa PayPal belum sepenuhnya memanfaatkan AI secara internal, di saat teknologi ini telah menjadi standar baru dalam pengembangan perangkat lunak global.

Sebagai perbandingan, perusahaan teknologi konsumen lain bergerak lebih cepat. Spotify, misalnya, menyebut pada Februari bahwa pengembang utamanya hampir tidak lagi menulis kode secara manual sejak Desember, seiring pemanfaatan AI. Bahkan, muncul praktik pengukuran internal berbasis penggunaan token AI untuk menilai intensitas eksperimen tim pengembang.

Di sisi lain, PayPal mulai mengakselerasi langkahnya dengan membentuk tim khusus "transformasi dan penyederhanaan AI." Lores menegaskan bahwa "perubahan yang dimungkinkan AI akan sangat signifikan, dan ini bukan sekadar mengadopsi AI sebagai teknologi… melainkan memahami bagaimana kita dapat merancang ulang proses-proses utama," sebuah pendekatan yang diyakini akan mendorong efisiensi dalam skala besar.

Restrukturisasi ini berjalan paralel dengan agenda efisiensi. PayPal menargetkan penghematan setidaknya USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 26,1 triliun (dengan kurs Rp 17.410 per dolar AS) dalam dua hingga tiga tahun ke depan. Langkah itu mencakup penyederhanaan struktur organisasi dan pengurangan lapisan manajemen.