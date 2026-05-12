PHK karena AI kian Marak: Kuncinya  Harus Adaptif agar Tak semakin Kalah

JawaPos.com-Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) pada kenyataannya semakin mendisrupsi kehidupan manusia dalam banyak hal. Termasuk yang banyak ditakuti adalah peranannya yang menggantikan banyak bidang pekerjaan.

Ketakutan tersebut memang tidak sepenuhnya benar. Tapi realitanya, banyak PHK atau layoff saat ini tak sedikit disebabkan oleh proses otomasi sistem yang banyak dilakukan oleh berbagai industri, termasuk mengoptimalkan peranan AI.

Dalam risetnya, John Hopkins University bahkan memprediksi bahwa AI tidak hanya mengganti beberapa bidang pekerjaan yang semula dikerjakan manusia. Lebih jauh, kemunculan teknologi AI yang masif dan cepat juga akan memunculkan bidang-bidang baru.

Beberapa sektor bahkan masuk kategori sangat rentan, dengan studi yang menunjukkan bahwa AI dapat berdampak pada lebih dari 300 juta pekerjaan penuh waktu, khususnya di bidang entri data, dukungan administratif, dan beberapa peran di bidang manufaktur.

Selain itu, menurut survei tahun 2026 oleh Express Tribune, dilaporkan kalau lebih dari 30 persen pekerja global khawatir AI akan menggantikan pekerjaan mereka.

Sementara itu, CNN dalam laporannya menyebut,AI menjadi alasan utama perusahaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja pada bulan April 2026 untuk bulan kedua berturut-turut.

“Kecemasan seputar AI di tempat kerja itu nyata, mulai dari ketakutan kehilangan pekerjaan hingga tekanan untuk mengikuti perkembangan teknologi yang pesat,” tulis Microsoft dalam sebuah laporan tentang bagaimana AI mengubah pekerjaan yang dirilis pekan lalu.