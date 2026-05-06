AS Usulkan Resolusi PBB untuk Kebebasan nNavigasi di Selat Hormuz

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Selasa (5/5) mengatakan, pihaknya mengusulkan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyiapkan resolusi yang akan melindungi kebebasan navigasi di Selat Hormuz.

"Atas arahan Presiden Trump, AS, bersama Bahrain dan mitra Teluk kami, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar, menyusun Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk membela kebebasan navigasi di Selat Hormuz," menurut pernyataan pers Departemen Luar Negeri AS, dilansir dari Antara, Rabu (6/5).

Rancangan resolusi tersebut mendesak Iran untuk menghentikan serangan, dugaan penanaman ranjau di Selat Hormuz, serta pungutan biaya, dan juga mengharuskan Iran mengungkapkan lokasi ranjau laut, tambah pernyataan itu.

Washington berharap resolusi tersebut akan segera diputuskan dalam beberapa hari mendatang setelah konsultasi dengan anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Pada akhir April, Menteri Perang AS Pete Hegseth menolak berkomentar mengenai kapan militer AS akan menyelesaikan upaya pembersihan ranjau di Selat Hormuz yang diduga ditanam di wilayah tersebut.