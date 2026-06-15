Donald Trump Umumkan Kesepakatan Damai AS-Iran, Selat Hormuz Dibuka Kembali dan Blokade Laut Dicabut

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan bahwa Amerika Serikat dan Iran telah mencapai kesepakatan damai yang mengakhiri permusuhan kedua negara. Kesepakatan tersebut juga membuka kembali jalur pelayaran melalui Selat Hormuz tanpa biaya tambahan serta mengakhiri blokade angkatan laut AS yang sebelumnya diberlakukan di kawasan strategis tersebut.

Pengumuman ini menjadi perkembangan paling signifikan dalam konflik yang memanas sejak serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Desember lalu. Selain menghentikan operasi militer, kesepakatan ini diharapkan memulihkan arus perdagangan energi global yang sempat terganggu akibat penutupan Selat Hormuz.

Trump menyampaikan kabar tersebut melalui platform Truth Social pada Minggu (14/6). Menurutnya, seluruh proses negosiasi telah selesai dan kedua pihak sepakat mengakhiri konflik.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran sekarang sudah selesai," tulis Trump.

Dalam pernyataan yang sama, ia mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade laut yang selama ini membatasi lalu lintas kapal.

"Selamat untuk semua! Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan bebas pulsa Selat Hormuz, dan, bersamaan dengan ini, mengizinkan penghapusan segera blokade Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal-kapal Dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!" ujar Trump.

Apa Dampak Kesepakatan Ini?

Pembukaan kembali Selat Hormuz menjadi poin paling krusial dari perjanjian tersebut. Jalur laut ini merupakan salah satu rute perdagangan minyak paling penting di dunia. Dengan dibukanya kembali selat tersebut, distribusi minyak dan energi dari kawasan Timur Tengah diperkirakan kembali normal setelah berbulan-bulan terganggu akibat konflik.

Trump juga menilai kesepakatan ini dapat menjadi fondasi bagi stabilitas kawasan yang lebih luas.