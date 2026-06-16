Kesepakatan Damai AS-Iran Siap Ditandatangani Jumat, Selat Hormuz segera Dibuka 

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran dijadwalkan menandatangani kesepakatan damai pada Jumat mendatang dalam sebuah seremoni resmi di Jenewa, Swiss.
Perjanjian yang telah difinalisasi kedua pihak itu diyakini akan membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak paling penting di dunia, sekaligus mengakhiri operasi militer yang selama ini memicu ketegangan kawasan.
Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa kesepakatan dengan Republik Islam Iran telah rampung dan tinggal menunggu proses penandatanganan resmi.
"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran sekarang telah selesai. Selamat untuk semua," tulis Trump melalui platform Truth Social.
Trump sebelumnya juga mengumumkan otorisasi pembukaan kembali Selat Hormuz dan pencabutan blokade angkatan laut Amerika Serikat. Namun dalam pernyataan lanjutan, ia menjelaskan bahwa implementasi penuh kesepakatan tersebut akan dilakukan setelah penandatanganan resmi pada Jumat.
"This great deal will bring peace and security to the whole region," kata Trump.
Penandatanganan kesepakatan damai ini mendapat perhatian luas karena berkaitan langsung dengan masa depan Selat Hormuz, jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan pasar energi global.
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