Iran Dikabarkan Setuju Tak Pungut Biaya Tol Lagi di Selat Hormuz

JawaPos.com - Iran dikabarkan telah setuju untuk tidak memungut biaya tol dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz. Hal ini sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian isu dengan Amerika Serikat, klaim Fox News mengutip seorang sumber.

Dilansir dari Antara, Minggu (14/6), Iran akan membuka selat strategis tersebut tanpa memungut biaya tol, kata saluran televisi itu.

Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan kepada saluran tersebut bahwa jika kesepakatan itu ditandatangani, AS akan mencabut blokade tersebut bersamaan dengan dibukanya selat oleh Iran, setelah itu operasi pembersihan ranjau akan dimulai.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran dan Oman akan segera mengeluarkan pernyataan bersama terkait pengelolaan pelayaran di Selat Hormuz.