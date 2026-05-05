Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 6 Mei 2026 | 02.43 WIB

Lima Orang Tewas Usai Pasukan AS Tembaki Dua Kapal Sipil Menuju Iran

Ilustrasi kapal di Selat Hormuz. (Hum English) - Image

Ilustrasi kapal di Selat Hormuz. (Hum English)

JawaPos.com - Sebanyak lima orang tewas akibat tembakan pasukan bersenjata Amerika Serikat terhadap dua kapal sipil yang sedang mengangkut barang dari Khasab, Oman, menuju Iran. 

Dilansir dari Antara pada Selasa (5/5) Komando Pusat AS (CENTCOM) menyatakan Iran telah menembaki kapal perang AS dan kapal komersial, sehingga Amerika membalas tembakan dan menghancurkan kapal-kapal kecil milik Iran.

Namun kemudian, stasiun televisi milik Pemerintah Iran, IRIB, mengutip sumber militer senior setempat yang menyebut pernyataan Amerika itu tidak benar.

Laporan tersebut menyatakan bahwa peristiwa itu digambarkan oleh Amerika sebagai operasi yang sukses terhadap kapal-kapal bersenjata Iran.

Pada Minggu (3/5), Presiden AS Donald Trump mengumumkan Project Freedom, sebuah operasi membantu kapal-kapal yang terhambat di Selat Hormuz untuk meninggalkan kawasan itu.

CENTCOM menyatakan dukungan militer AS untuk operasi tersebut mencakup kapal rudal perusak dengan pemandu, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, sistem nirawak multi-domain, serta 15.000 personel militer. Operasi militer itu dimulai Senin pagi.

IRIB kemudian melaporkan militer Iran mencegah kapal Amerika melintasi Selat Hormuz dengan menghantam sebuah kapal perang menggunakan dua rudal. Namun, klaim Iran itu dibantah CENTCOM.

Trump juga mengancam Iran dengan konsekuensi menghancurkan apabila Teheran berupaya menyerang kapal-kapal Amerika di dekat Selat Hormuz.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Kemlu RI: Kapal Tanker Iran yang Berada di Perairan Indonesia Sah Secara Hukum Internasional - Image
Nasional

Kemlu RI: Kapal Tanker Iran yang Berada di Perairan Indonesia Sah Secara Hukum Internasional

Rabu, 6 Mei 2026 | 02.36 WIB

Donald Trump Tak Henti Tebar Ancaman: Usai Iran, Kuba Jadi Target Selanjutnya  - Image
Internasional

Donald Trump Tak Henti Tebar Ancaman: Usai Iran, Kuba Jadi Target Selanjutnya 

Selasa, 5 Mei 2026 | 16.22 WIB

Jerman Tekan Iran Segera Buka Selat Hormuz, Takut dengan Ancaman Amerika? - Image
Internasional

Jerman Tekan Iran Segera Buka Selat Hormuz, Takut dengan Ancaman Amerika?

Senin, 4 Mei 2026 | 21.05 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

4

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

7

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

8

Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak

9

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore