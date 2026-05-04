Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Senin, 4 Mei 2026 | 22.26 WIB

PBB Sebut Jalur Gaza Jadi Tempat Paling Mematikan di Dunia bagi Jurnalis

Jurnalis Al Jazeera Mohammed Wishah tewas dalam serangan drone Israel di Jalur Gaza. Foto: (Al Jazeera) - Image

Jurnalis Al Jazeera Mohammed Wishah tewas dalam serangan drone Israel di Jalur Gaza. Foto: (Al Jazeera)

 

JawaPos.com-Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyebutkan bahwa Jalur Gaza merupakan tempat paling mematikan di dunia bagi para jurnalis.

Lewat sebuah unggahan di X yang menandai Hari Kebebasan Pers Dunia, badan PBB itu mendesak komunitas internasional untuk melakukan tindakan nyata dan bukan hanya sekadar menyampaikan kecaman dan solidaritas.

Pihaknya menekankan pentingnya akuntabilitas, perlindungan bagi jurnalis serta memastikan akses independen bagi media Internasional.

Sementara itu, Kepala HAM PBB Volker Türk mengatakan perang yang hingga kini masih berlangsung di Gaza telah menjadi jebakan maut bagi media.

OHCHR telah memverifikasi kematian hampir 300 jurnalis sejak Oktober 2023, ketika Zionis Israel mulai meluncurkan agresi ke Gaza. Selain itu, sejumlah besar jurnalis juga mengalami luka selama melakukan peliputan di wilayah kantong tersebut, katanya. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
PBB Beri Penghormatan Terakhir Terhadap Praka Rico Pramudia, Prajurit TNI yang Meninggal Dunia di Lebanon Pasca Insiden Akhir Maret 2026 - Image
Internasional

PBB Beri Penghormatan Terakhir Terhadap Praka Rico Pramudia, Prajurit TNI yang Meninggal Dunia di Lebanon Pasca Insiden Akhir Maret 2026

Senin, 27 April 2026 | 17.42 WIB

Pasukan PBB Italia Ganti Patung Yesus di Lebanon yang Dirusak Tentara Israel, PM Italia Giorgia Meloni Soroti Pesan Damai - Image
Internasional

Pasukan PBB Italia Ganti Patung Yesus di Lebanon yang Dirusak Tentara Israel, PM Italia Giorgia Meloni Soroti Pesan Damai

Jumat, 24 April 2026 | 16.50 WIB

Serangan Israel di Pos Polisi Gaza Tewaskan Enam Orang, Pelanggaran Gencatan Senjata Kembali Terjadi - Image
Internasional

Serangan Israel di Pos Polisi Gaza Tewaskan Enam Orang, Pelanggaran Gencatan Senjata Kembali Terjadi

Sabtu, 11 April 2026 | 16.22 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore