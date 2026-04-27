PBB Beri Penghormatan Terakhir Terhadap Praka Rico Pramudia, Prajurit TNI yang Meninggal Dunia di Lebanon Pasca Insiden Akhir Maret 2026

JawaPos.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan penghormatan terakhir kepada Praka Rico Pramudia, prajurit TNI yang meninggal dunia pasca insiden di Markas United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada 29 Maret lalu. Penghormatan terakhir itu diberikan saat jenazah Rico dilepas oleh Mayjen Diodato Abagnara selaku head of mission and force UNIFIL.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan oleh UNIFIL, Mayjen Abagnara menyampaikan bahwa Rico meninggal dunia pada Jumat pekan lalu (24/4) setelah berjuang melawan kritis. Rico adalah salah seorang prajurit TNI yang mengalami luka berat setelah terkena ledakan proyektil di salah satu markas UNIFIL akhir bulan lalu. Atas jasa-jasanya, UNIFIL dan PBB memberikan penghormatan tertinggi.

”Anda (Rico) memberikan segala yang anda miliki untuk perdamaian di tanah ini (Lebanon), dan untuk itu anda mendapatkan semua rasa hormat dari kami,” kata dia dikutip pada Senin (27/4).

Abinara memastikan bahwa seluruh personel UNIFIL mewarisi semangat Rico yang tidak pernah padam sampai di ujung penugasan. Dia memastikan, Rico selalu ada bersama seluruh pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di Lebanon untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dalam keterangan itu, UNFIL juga mengungkap bahwa Rico meninggalkan seorang istri dan seorang putra.

PBB mengingatkan kembali, serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan resolusi Dewan Keamanan 1701. Tindakan itu juga bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Sebelumnya diberitakan bahwa Pemerintah Indonesia memastikan jenazah Praka Rico Pramudia segera dibawa pulang ke Indonesia. Saat ini proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah berlangsung. Untuk lokasi pemakaman, masih menunggu keputusan dari pihak keluarga.

”Proses administrasi pemulangan jenazah almarhum tengah dilaksanakan dan pihak TNI telah menyampaikan kabar duka kepada keluarga. Rencana pemakaman akan dilaksanakan sesuai dengan keputusan keluarga,” kata Kepala Dinas Penerangan (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono pada Sabtu (25/4).

Donny memastikan bahwa TNI akan memberikan penghormatan setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian para prajurit dalam menjalankan tugas mulia sebagai pasukan pemelihara perdamaian dunia di bawah naungan PBB.