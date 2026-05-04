Tanker Raksasa Iran Pecundangi Blokade Maritim AS di Selat Hormuz, Kini Meluncur ke Perairan Indonesia

Ilustrasi kapal supertanker Iran. (Aukevisser)
JawaPos.com - Sebuah kapal tanker super milik Iran dilaporkan berhasil menembus blokade maritim atau pengawasan ketat militer Amerika Serikat (AS) di kawasan strategis Timur Tengah.
Kapal bernama Derya itu membawa muatan minyak mentah bernilai fantastis dan kini terpantau menuju perairan Indonesia, memicu perhatian dunia terhadap efektivitas blokade maritim AS.
Menurut laporan lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, TankerTrackers, kapal tersebut mengangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah dengan nilai hampir USD 220 juta atau sekitar Rp 3,81 triliun.
“Supertanker milik National Iranian Tanker Company yang membawa lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah berhasil menghindari Angkatan Laut AS dan mencapai kawasan Timur Jauh,” ungkap TankerTrackers dalam laporannya, Minggu (3/5).
Manuver Sunyi Hindari Deteksi
Kapal raksasa yang teridentifikasi sebagai 'HUGE' (9357183) itu terakhir terdeteksi di sekitar pesisir Sri Lanka lebih dari sepekan lalu. Setelah itu, pergerakannya menjadi misterius karena tidak lagi memancarkan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sejak 20 Maret.
Langkah 'menghilang' dari radar ini diduga menjadi strategi untuk menghindari pemantauan militer, terutama saat kapal tersebut melintasi jalur vital seperti Selat Malaka hingga kembali ke Iran.
Kini, Derya dilaporkan bergerak melalui Selat Lombok menuju wilayah Kepulauan Riau, menandai keberhasilan pelayaran panjangnya dari kawasan konflik menuju Asia Tenggara.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan