Tanker Raksasa Iran Pecundangi Blokade Maritim AS di Selat Hormuz, Kini Meluncur ke Perairan Indonesia

JawaPos.com - Sebuah kapal tanker super milik Iran dilaporkan berhasil menembus blokade maritim atau pengawasan ketat militer Amerika Serikat (AS) di kawasan strategis Timur Tengah.

Kapal bernama Derya itu membawa muatan minyak mentah bernilai fantastis dan kini terpantau menuju perairan Indonesia, memicu perhatian dunia terhadap efektivitas blokade maritim AS.

Menurut laporan lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, TankerTrackers, kapal tersebut mengangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah dengan nilai hampir USD 220 juta atau sekitar Rp 3,81 triliun.

“Supertanker milik National Iranian Tanker Company yang membawa lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah berhasil menghindari Angkatan Laut AS dan mencapai kawasan Timur Jauh,” ungkap TankerTrackers dalam laporannya, Minggu (3/5).

Manuver Sunyi Hindari Deteksi

Kapal raksasa yang teridentifikasi sebagai 'HUGE' (9357183) itu terakhir terdeteksi di sekitar pesisir Sri Lanka lebih dari sepekan lalu. Setelah itu, pergerakannya menjadi misterius karena tidak lagi memancarkan sinyal Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) sejak 20 Maret.

Langkah 'menghilang' dari radar ini diduga menjadi strategi untuk menghindari pemantauan militer, terutama saat kapal tersebut melintasi jalur vital seperti Selat Malaka hingga kembali ke Iran.