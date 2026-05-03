Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Senin, 4 Mei 2026 | 05.23 WIB

IRGC ke Trump: Pilih Perang “Mustahil” atau Kesepakatan Buruk dengan Iran

Donald Trump unggah foto AI menggenggam senjata sembari mengancam Iran. (Truth Social/Donald Trump) - Image

Donald Trump unggah foto AI menggenggam senjata sembari mengancam Iran. (Truth Social/Donald Trump)

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump harus memilih antara perang yang "mustahil" atau "kesepakatan buruk" dengan Iran.

Dalam sebuah unggahan di perusahaan media sosial AS X, departemen intelijen IRGC mengatakan Teheran mengirimkan tenggat waktu kepada militer AS untuk mengakhiri blokade pelabuhan Iran. Ditambahkan bahwa Eropa, Tiongkok, dan Rusia mengadopsi nada yang lebih kritis terhadap Washington.

"Hanya ada satu cara untuk menafsirkan ini: Trump harus memilih antara 'operasi militer yang mustahil atau kesepakatan buruk dengan Republik Islam Iran',” kata IRGC seperti dikutip dari Anadolu Minggu (3/5).

"Ruang untuk pengambilan keputusan AS telah menyempit," imbuhnya.

AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel, serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.

Sejak 13 April, AS telah memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur air strategis tersebut.

Gencatan senjata selama dua minggu diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti oleh pembicaraan langsung di Islamabad pada 11 April, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai gencatan

senjata yang langgeng.

Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa menetapkan tenggat waktu baru, setelah permintaan dari Pakistan.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Iran Ajukan 14 Poin Balasan ke AS, Desak Akhiri Perang dalam 30 Hari - Image
Internasional

Iran Ajukan 14 Poin Balasan ke AS, Desak Akhiri Perang dalam 30 Hari

Senin, 4 Mei 2026 | 05.18 WIB

Penembakan di Acara Elite, Donald Trump Sebut Serangan Tak Akan Hentikan Langkahnya dari Perang Iran - Image
Internasional

Penembakan di Acara Elite, Donald Trump Sebut Serangan Tak Akan Hentikan Langkahnya dari Perang Iran

Senin, 27 April 2026 | 00.45 WIB

Perang Timur Tengah Guncang Industri Mewah Global, Bernard Arnault: Arah Konflik Tentukan Pemulihan LVMH - Image
Internasional

Perang Timur Tengah Guncang Industri Mewah Global, Bernard Arnault: Arah Konflik Tentukan Pemulihan LVMH

Sabtu, 25 April 2026 | 00.14 WIB

Terpopuler

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara - Image
1

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

2

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

3

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

4

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

5

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

6

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

7

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

10

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore