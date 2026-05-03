IRGC ke Trump: Pilih Perang “Mustahil” atau Kesepakatan Buruk dengan Iran

Donald Trump unggah foto AI menggenggam senjata sembari mengancam Iran. (Truth Social/Donald Trump)
JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan bahwa Presiden AS Donald Trump harus memilih antara perang yang "mustahil" atau "kesepakatan buruk" dengan Iran.
Dalam sebuah unggahan di perusahaan media sosial AS X, departemen intelijen IRGC mengatakan Teheran mengirimkan tenggat waktu kepada militer AS untuk mengakhiri blokade pelabuhan Iran. Ditambahkan bahwa Eropa, Tiongkok, dan Rusia mengadopsi nada yang lebih kritis terhadap Washington.
"Hanya ada satu cara untuk menafsirkan ini: Trump harus memilih antara 'operasi militer yang mustahil atau kesepakatan buruk dengan Republik Islam Iran',” kata IRGC seperti dikutip dari Anadolu Minggu (3/5).
"Ruang untuk pengambilan keputusan AS telah menyempit," imbuhnya.
AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari, memicu pembalasan dari Teheran terhadap Israel, serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.
Sejak 13 April, AS telah memberlakukan blokade angkatan laut yang menargetkan lalu lintas maritim Iran di jalur air strategis tersebut.
Gencatan senjata selama dua minggu diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti oleh pembicaraan langsung di Islamabad pada 11 April, tetapi tidak ada kesepakatan yang dicapai mengenai gencatan
senjata yang langgeng.
Trump kemudian memperpanjang gencatan senjata tanpa menetapkan tenggat waktu baru, setelah permintaan dari Pakistan.
