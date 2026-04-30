Rian Alfianto
Jumat, 1 Mei 2026 | 05.33 WIB

Perang Iran Berbiaya Fantastis, Pete Hegseth Dipertanyakan Kongres AS!

Ilustrasi Menteri Perang Iran Pete Hegseth. (AP News).

JawaPos.com - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth, menghadapi tekanan keras dari Kongres dalam sidang perdananya sejak pemerintahan Donald Trump memutuskan berperang melawan Iran.

Dalam rapat yang berlangsung panas, para anggota parlemen, terutama dari Partai Demokrat, melontarkan kritik tajam terhadap konflik mahal yang disebut berjalan tanpa persetujuan legislatif.

Dalam sidang Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, Pentagon mengungkap bahwa biaya perang telah mencapai USD 25 miliar atau sekitar Rp 400 triliun.

Angka itu muncul di tengah pembahasan proposal anggaran militer 2027 yang diproyeksikan melonjak hingga 1,5 triliun dolar AS, level tertinggi sepanjang sejarah.

Demokrat Soroti Biaya, Korban Sipil, dan Alasan Perang

Sementara Partai Republik cenderung mendukung operasi militer dan fokus pada aspek anggaran, kubu Demokrat justru menggempur Hegseth dan Ketua Gabungan Kepala Staf, Dan Caine.

Mereka menyoroti membengkaknya biaya perang, menipisnya persenjataan AS, hingga serangan terhadap sekolah yang menewaskan anak-anak.

Anggota DPR dari Demokrat, Adam Smith, mempertanyakan inkonsistensi alasan pemerintah memulai perang. Ia menyinggung klaim sebelumnya bahwa fasilitas nuklir Iran telah dihancurkan.

“Kita memulai perang ini karena ancaman nuklir yang disebut mendesak. Sekarang Anda mengatakan semuanya sudah dilenyapkan?” ujar Smith dilansir dari AP.

Hegseth membalas dengan menyatakan bahwa Iran belum meninggalkan ambisi nuklirnya dan masih memiliki ribuan rudal. Namun, Smith menilai konflik tersebut justru 'membawa kita kembali ke titik semula'.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
