Antara
Kamis, 30 April 2026 | 15.35 WIB

Trump Klaim Raja Charles III akan Bantu AS dalam Operasi Terhadap Iran

Presiden Amerika Serikat Donald Trump minta Iran segera buka Selat Hormuz. (AP/Manuel Balce Ceneta)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim, Raja Inggris Charles III akan mendukung Amerika Serikat dalam operasinya terhadap Iran.

“Jika itu terserah Raja Charles, dia mungkin akan membantu kami melawan Iran,” kata Trump kepada wartawan, dilansir dari Antara, Kamis (30/4).

Ia menambahkan bahwa sang raja juga akan mengikuti saran AS terkait Ukraina.

Sebelumnya pada Maret, Trump menyatakan kekecewaannya terhadap Perdana Menteri Inggris Keir Starmer karena menolak membantu AS dalam konflik dengan Iran.

“Ini bukan Winston Churchill yang sedang kita hadapi,” kata Trump.

Presiden AS itu juga mengkritik Starmer atas kebijakan migrasi dan energinya.

Pada 1 April, Trump mengatakan bahwa ia sangat mempertimbangkan untuk menarik AS dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) setelah para sekutu menolak bergabung dalam perang AS-Israel melawan Iran.

Ia menyatakan tidak lagi melihat Eropa sebagai mitra pertahanan yang dapat diandalkan setelah negara-negara Eropa menolak seruannya untuk mengirim kapal perang ke Selat Hormuz.

Editor: Kuswandi
