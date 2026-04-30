Komando Pusat AS Minta Rudal Hipersonik untuk Serang Iran

JawaPos.com - Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) meminta rudal hipersonik Dark Eagle untuk kemungkinan digunakan terhadap Iran,. Permintaan tersebut dikaitkan dengan pemindahan sistem peluncur Iran ke luar jangkauan rudal Serangan Presisi (Precision Strike) yang mampu menyerang target hingga lebih dari 300 mil (sekitar 480 kilometer).

Belum ada keputusan yang diambil terkait permintaan itu, menurut laporan Bloomberg. Jika disetujui, hal ini akan menjadi pengerahan pertama rudal hipersonik Amerika Serikat.

Dilansir dari Antara pada Kamis, (30/4), pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan bersama terhadap sejumlah target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan korban sipil.

Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer Amerika Serikat di Timur Tengah sebagai bentuk pertahanan diri.

Pada 11 April, Iran dan Amerika Serikat menggelar pembicaraan di Islamabad setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Teheran mengenai gencatan senjata selama dua pekan.

