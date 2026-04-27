Kata Donald Trump Soal Iran Jika Ingin Bernegosiasi: Mereka Bisa Menelepon Kami

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, menyatakan Iran bisa langsung menghubungi Washington jika ingin membuka negosiasi untuk mengakhiri konflik yang sedang berlangsung.

“Jika mereka ingin berbicara, mereka bisa datang kepada kami, atau mereka bisa menelepon kami. Anda tahu, ada telepon. Kami memiliki jalur yang bagus dan aman,” ujar Trump dalam wawancara di Fox News di program 'The Sunday Briefing'.

Pernyataan ini menegaskan bahwa jalur komunikasi antara kedua negara masih terbuka, meskipun situasi di lapangan belum sepenuhnya stabil.

Hingga kini, belum ada kelanjutan dialog langsung antara Amerika Serikat dan Iran, meski gencatan senjata telah berlangsung lebih dari dua pekan sejak perang pecah pada 28 Februari.

Seperti diberitakan sebelumnya, di tengah kebuntuan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, memilih melanjutkan langkah diplomasi ke Rusia.

Ia dijadwalkan bertemu Presiden Rusia, Vladimir Putin, di Saint Petersburg untuk membahas perkembangan terbaru konflik, termasuk negosiasi dan gencatan senjata.

Sebelum ke Rusia, Araghchi sempat berada di Islamabad dan hanya bertemu dengan pejabat setempat tanpa kehadiran delegasi Amerika Serikat.

Rencana kunjungan utusan AS, Steve Witkoff dan Jared Kushner, ke Pakistan bahkan dibatalkan oleh Trump, yang dinilai menjadi hambatan baru bagi proses perdamaian.