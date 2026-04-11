Donald Trump Ancam Hancurkan Peradaban Iran Jelang Negosiasi di Pakistan

JawaPos.com - Menjelang negosiasi damai antara Amerika Serikat dan Iran di Islamabad, Presiden AS Donald Trump melancarkan tekanan keras dengan ancaman yang diklaim belum pernah terjadi sebelumnya.

Trump secara terbuka memperingatkan bahwa Iran berisiko menghadapi kehancuran besar jika tidak memenuhi prasyarat utama, termasuk membuka kembali Selat Hormuz, sebelum tenggat waktu yang ia tetapkan.

Dalam pernyataannya di media sosial, Trump menyampaikan ancaman yang memicu kecaman luas.

“Sebuah peradaban akan mati malam ini, tidak akan pernah kembali lagi. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi mungkin akan terjadi,” tulisnya.

Pernyataan tersebut menjadi salah satu retorika paling keras dalam rangkaian tekanan Washington terhadap Teheran.

Trump juga sebelumnya mengancam akan menghancurkan infrastruktur vital Iran, termasuk jembatan, pembangkit listrik, hingga fasilitas minyak dan air, jika kesepakatan tidak tercapai.

Meski demikian, langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi tekanan maksimal untuk memaksa Iran segera mencapai kesepakatan.

Washington ingin memastikan bahwa risiko bagi Iran terlalu besar jika menolak kompromi, terutama menjelang perundingan yang akan digelar di Islamabad.

Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa di balik pernyataan publik yang keras, terdapat kemajuan dalam komunikasi tidak langsung antara kedua pihak dalam 48 jam terakhir.