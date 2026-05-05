Amerika Serikat Klaim Tiongkok Danai Iran untuk Bantu Buka Selat Hormuz di Tengah Ketegangan Global

JawaPos.com – Pejabat Amerika Serikat melontarkan klaim bahwa Tiongkok turut mendanai Iran melalui pembelian energi.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Selasa (5/5), Pernyataan ini disampaikan oleh Scott Bessent dalam konteks meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Klaim tersebut sekaligus menjadi tekanan diplomatik terhadap Beijing.

Bessent menyebut Iran sebagai negara sponsor terorisme terbesar dan menilai peran Tiongkok signifikan dalam pendanaan tersebut.

Bessent menyoroti bahwa sebagian besar ekspor energi Iran dibeli oleh Tiongkok. Hal ini dinilai memperkuat posisi ekonomi Iran di tengah sanksi internasional.

Selain itu, Amerika Serikat juga mendesak Tiongkok untuk berperan aktif dalam membuka kembali Selat Hormuz.

Jalur tersebut menjadi krusial bagi distribusi energi global yang saat ini terganggu. Washington berharap Beijing dapat menggunakan pengaruhnya terhadap Teheran.

Pemerintah AS menegaskan bahwa mereka memiliki kendali atas Selat Hormuz dan tengah menjalankan operasi pengamanan.