PM Israel Benjamin Netanyahu Ungkap Pernah Idap Kanker Prostat Stadium Awal, Klaim Sudah Sembuh Tanpa Sisa

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri upacara peringatan Hari Peringatan Prajurit Gugur Israel, atau Yom HaZikaron, di Pemakaman Militer di Gunung Herzl di Yerusalem, Selasa, 21 April 2026. (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP).
JawaPos.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkap bahwa dirinya sempat menjalani pengobatan kanker prostat stadium awal dan kini dinyatakan pulih sepenuhnya. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan rilis laporan medis tahunan pada Jumat (24/4).
Dalam keterangan yang dibagikan melalui media sosial, Netanyahu (76) menyebut bahwa tumor ganas terdeteksi saat pemeriksaan rutin. Ia menegaskan bahwa penanganan medis yang dijalani berhasil mengatasi penyakit tersebut.
“Perawatan yang ditargetkan telah menghilangkan masalah tersebut dan tidak meninggalkan jejak,” ujar Netanyahu.
Terapi Radiasi dan Kondisi Kesehatan Terkini
Berdasarkan laporan medis resmi, Netanyahu menjalani terapi radiasi untuk mengobati kanker prostat stadium awal. Secara umum, laporan tersebut menyebut kondisi kesehatan Netanyahu saat ini dalam keadaan baik.
Namun, baik Netanyahu maupun laporan medis tersebut tidak mengungkap kapan tepatnya pengobatan dilakukan. Netanyahu juga mengakui bahwa publikasi laporan kesehatannya sempat ditunda selama dua bulan. Ia beralasan langkah itu diambil untuk mencegah Iran menyebarkan "propaganda palsu' terhadap Israel.
Sebelumnya, pada Maret lalu di tengah ketegangan konflik dengan Iran, beredar rumor di media sosial, bahkan disiarkan media pemerintah Iran, yang menyebut Netanyahu telah meninggal dunia. Untuk membantah kabar tersebut, Netanyahu sempat merilis video dirinya saat mengunjungi sebuah kafe di Yerusalem.
Riwayat Kesehatan Netanyahu
Merangkum berbagai sumber, ini bukan pertama kalinya kondisi kesehatan Netanyahu menjadi sorotan publik. Pada 2024, ia menjalani operasi prostat setelah didiagnosis infeksi saluran kemih akibat pembesaran prostat jinak.
Setahun sebelumnya, pada 2023, ia juga dipasangi alat pacu jantung.
Dana Desa Terpangkas untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Infrastruktur Sebagian Desa di Tulungagung Tak Sesuai Rencana
12 Spot Kuliner Bakso di Bandung yang Terkenal karena Tekstur Dagingnya yang Juara
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi Pindah ke Bali! Derby Jawa Timur Arema FC vs Persebaya Surabaya Digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Sebut Ada 3 Lokasi untuk Pembangunan Koperasi Merah Putih
18 Rekomendasi Sarapan Pagi di Bandung Paling Sedap, Sederet Kuliner Mantap yang Wajid Disantap
Lawan Arema FC Laga Terakhir Bruno Moreira? Intip Akhir Kontrak Kapten Persebaya Surabaya