PM Israel Benjamin Netanyahu Ungkap Pernah Idap Kanker Prostat Stadium Awal, Klaim Sudah Sembuh Tanpa Sisa

JawaPos.com - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkap bahwa dirinya sempat menjalani pengobatan kanker prostat stadium awal dan kini dinyatakan pulih sepenuhnya. Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan rilis laporan medis tahunan pada Jumat (24/4).

Dalam keterangan yang dibagikan melalui media sosial, Netanyahu (76) menyebut bahwa tumor ganas terdeteksi saat pemeriksaan rutin. Ia menegaskan bahwa penanganan medis yang dijalani berhasil mengatasi penyakit tersebut.

“Perawatan yang ditargetkan telah menghilangkan masalah tersebut dan tidak meninggalkan jejak,” ujar Netanyahu.

Terapi Radiasi dan Kondisi Kesehatan Terkini

Berdasarkan laporan medis resmi, Netanyahu menjalani terapi radiasi untuk mengobati kanker prostat stadium awal. Secara umum, laporan tersebut menyebut kondisi kesehatan Netanyahu saat ini dalam keadaan baik.

Namun, baik Netanyahu maupun laporan medis tersebut tidak mengungkap kapan tepatnya pengobatan dilakukan. Netanyahu juga mengakui bahwa publikasi laporan kesehatannya sempat ditunda selama dua bulan. Ia beralasan langkah itu diambil untuk mencegah Iran menyebarkan "propaganda palsu' terhadap Israel.

Sebelumnya, pada Maret lalu di tengah ketegangan konflik dengan Iran, beredar rumor di media sosial, bahkan disiarkan media pemerintah Iran, yang menyebut Netanyahu telah meninggal dunia. Untuk membantah kabar tersebut, Netanyahu sempat merilis video dirinya saat mengunjungi sebuah kafe di Yerusalem.

Riwayat Kesehatan Netanyahu

Merangkum berbagai sumber, ini bukan pertama kalinya kondisi kesehatan Netanyahu menjadi sorotan publik. Pada 2024, ia menjalani operasi prostat setelah didiagnosis infeksi saluran kemih akibat pembesaran prostat jinak.