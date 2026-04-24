PBB Sampaikan Belasungkawa atas Gugurnya Praka Rico Pramudia

Ilustrasi pasukan perdamaian PBB di Lebanon Selatan. (Al-Jazeera)
JawaPos.com-Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia, prajurit Indonesia dalam misi perdamaian UNIFIL yang mengalami luka serius akibat serangan di Lebanon selatan pada akhir Maret lalu.
Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian Jean-Pierre Lacroix mengaku “sangat bersedih” ketika harus menyampaikan wafatnya “seorang penjaga perdamaian yang penuh keberanian”.
“Kopral Rico Pramudia dari Indonesia, yang mengalami luka kritis pada 29 Maret, telah meninggal dunia akibat luka-lukanya. Saya menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta kepada Tentara Nasional Indonesia dan pemerintah Indonesia,” tulis Lacroix di platform media sosial X, Jumat.
Sebelumnya, UNIFIL mengumumkan wafatnya Praka Rico (31), usai dirawat selama hampir sebulan di satu rumah sakit di Beirut karena luka parahnya itu.
“UNIFIL prihatin atas wafatnya Praka Rico Pramudia, yang terluka parah akibat sebuah ledakan proyektil di markasnya di Adchit Al Qusayr pada 29 Maret malam,” kata UNIFIL dalam pernyataannya di X.
Menyusul pengumuman UNIFIL, Kementerian Luar Negeri Indonesia kembali mengutuk keras serangan Israel yang menyebabkan gugurnya pasukan pemelihara perdamaian (peacekeeper) Indonesia.
Serangan terhadap personel pemelihara perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
Indonesia juga terus mendesak PBB untuk melakukan investigasi yang menyeluruh, transparan, dan akuntabel guna mengungkap fakta serta memastikan pertanggungjawaban atas insiden ini.
