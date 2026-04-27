Jenazah Rico Pramudia Dibawa ke Jakarta sebelum Diantar ke Medan

JawaPos.com - Jenazah prajurit TNI yang gugur di Lebanon, Praka Rico Pramudia, akan diterbangkan terlebih dahulu ke Jakarta sebelum dipulangkan ke Medan, Sumatera Utara. Ihwal hal ini dikatakan Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah.
“Rencananya ke Jakarta dulu, baru jenazah akan dibawa ke Medan,” kata Aulia dilansir dari ANTARA Senin (27/4).
Ia memastikan proses pemulangan jenazah dilakukan setelah pemerintah menyelesaikan seluruh urusan administrasi di Beirut, Lebanon.
Namun, Aulia belum dapat memastikan jadwal keberangkatan jenazah dari Lebanon maupun waktu penyemayaman dan pemakaman di tanah air.
Sebelumnya, Praka Rico merupakan salah satu dari tiga prajurit TNI yang mengalami luka akibat penyerangan di Lebanon.
"Praka Rico Pramudia mengalami luka berat serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan yang saat ini telah mendapatkan penanganan medis," katanya.
Aulia menjelaskan mereka mengalami luka setelah pos penugasan kontingen Indonesia di Kota Adshit al-Qusyar di Lebanon Selatan terkena serangan artileri pada Minggu (29/3).
Dalam kejadian itu, Praka Rico Pramudia mengalami luka berat, sementara Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan mengalami luka ringan dan telah mendapatkan penanganan medis.
