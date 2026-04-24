Perang Timur Tengah Guncang Industri Mewah Global, Bernard Arnault: Arah Konflik Tentukan Pemulihan LVMH

JawaPos.com — Dinamika geopolitik kembali menekan arah bisnis global. Ketua dan CEO Bernard Arnault menegaskan bahwa pemulihan pertumbuhan raksasa barang mewah LVMH sangat bergantung pada penyelesaian krisis di Timur Tengah, sebuah faktor eksternal yang kini membayangi prospek jangka pendek industri tersebut.

Dalam rapat umum pemegang saham tahunan di Paris, Arnault secara terbuka mengakui bahwa meskipun prospek jangka menengah dan panjang sektor mewah tetap solid, ketidakpastian global telah menghambat momentum pemulihan yang selama ini dinantikan setelah hampir tiga tahun stagnasi.

Dilansir dari Reuters, Jumat (24/4/2026), Arnault menyampaikan secara langsung, “Anda tentu menyadari bahwa dunia saat ini berada dalam krisis yang sangat serius di Timur Tengah,” seraya menambahkan, “semuanya bergantung pada bagaimana krisis ini berkembang.” Pernyataan ini mencerminkan ketergantungan kuat sektor konsumsi barang mewah terhadap stabilitas geopolitik global.

Lebih lanjut, Arnault menegaskan bahwa peluang LVMH untuk kembali tumbuh tetap terbuka, namun dengan syarat utama: konflik harus segera mereda. “LVMH dapat kembali ke jalur pertumbuhan di seluruh divisinya jika konflik di Timur Tengah dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya di hadapan para pemegang saham.

Namun, Arnault juga membuka kemungkinan skenario terburuk. Dia mengatakan, “Jika krisis ini berkembang menjadi ‘bencana global’, maka mustahil untuk memprediksi hasilnya.” Peringatan tersebut mencerminkan ketidakpastian ekstrem yang kini dihadapi pelaku industri, di mana eskalasi konflik berpotensi mengganggu rantai pasok, mobilitas wisatawan, hingga stabilitas permintaan global.

Tekanan tersebut sudah mulai tercermin dalam kinerja keuangan. LVMH sebelumnya mengungkapkan bahwa konflik terkait Iran telah memangkas sedikitnya 1 persen dari total penjualan grup pada kuartal pertama. Selain itu, ketegangan kawasan turut menurunkan arus wisatawan ke Eropa, yang selama ini menjadi pasar utama bagi produk mewah.

Situasi di lapangan menunjukkan kompleksitas yang belum mereda. Status gencatan senjata yang baru berlangsung dua pekan dilaporkan masih tidak jelas. Di saat yang sama, Iran meningkatkan kontrol atas jalur strategis dengan menyita dua kapal di Selat Selat Hormuz, mempertegas eskalasi risiko di jalur perdagangan global.

Langkah tersebut terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penghentian serangan tanpa batas waktu, namun tanpa tanda dimulainya kembali perundingan damai. Kondisi ini memperpanjang ketidakpastian yang berdampak langsung pada sentimen pasar.

Dari sisi pasar modal, tekanan terlihat nyata. Saham LVMH tercatat turun 26 persen sejak awal tahun, serta melemah 3 persen dibandingkan posisi pada rapat pemegang saham tahun lalu. Penurunan ini mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek jangka pendek sektor mewah di tengah krisis global.