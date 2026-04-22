Desakan Keras Negara Arab: Iran Diminta Bayar Ganti Rugi dan Buka Selat Hormuz

JawaPos.com - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah masih panas. Sejumlah negara Arab secara resmi menuntut Iran untuk membayar ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat serangan terbaru, sekaligus mendesak Teheran segera membuka kembali jalur vital perdagangan global, Selat Hormuz.
Desakan tersebut disepakati dalam pertemuan darurat Liga Arab yang digelar secara virtual pada Selasa (21/4) di bawah kepemimpinan Bahrain. Para menteri luar negeri Arab menyepakati resolusi bersama yang menegaskan bahwa Iran harus bertanggung jawab penuh secara hukum internasional.
Melansir ANTARA, dalam resolusi itu disebutkan bahwa Iran memikul 'tanggung jawab internasional penuh' atas serangan yang menargetkan sejumlah negara, termasuk Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait, dan Irak. Iran juga diminta memberikan ganti rugi penuh atas seluruh kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan.
Selain itu, negara-negara Arab mengecam keras langkah Iran yang menutup Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi distribusi energi dunia. Penutupan ini dinilai melanggar hukum internasional serta prinsip kebebasan navigasi global.
Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al Zayani, menegaskan bahwa tindakan Iran telah mengganggu lalu lintas maritim internasional dan berdampak luas pada stabilitas global.
“Langkah ini mengancam keamanan energi, pasokan makanan dan obat-obatan, serta merugikan perdagangan dan ekonomi dunia,” ujarnya. Ia juga menekankan bahwa Teheran harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari penutupan jalur laut tersebut.
Tak hanya itu, resolusi juga menyoroti ancaman Iran untuk menutup Selat Bab el-Mandeb, yang semakin meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok global.
Konflik Memanas dan Saling Tuntut
Situasi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional. Sebelumnya, Iran lebih dulu menuntut kompensasi dari sejumlah negara Arab seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Yordania. Teheran menuduh negara-negara tersebut terlibat dalam konflik melawan Iran.
Ketegangan semakin meningkat setelah serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke Israel serta target di negara-negara kawasan yang menampung aset militer AS.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara