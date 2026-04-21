Heboh! Kapal Pertamina di Selat Hormuz Tanpa Kru WNI, PIS Bilang Kapalnya Sedang Disewa

JawaPos.com - Viral di media sosial, komunikasi seorang pelaut asal Indonesia dengan kapal tanker Gamsunoro milik PT Pertamina (Persero) yang tertahan di Selat Hormuz. Dari perbincangan singkatnya, ternyata anak buah kapal (ABK) yang tertahan imbas meningkatnya tensi geopolitik global bukanlah berkebangsaan Indonesia.

"Dari mana kalian, dari India atau Indonesia?" tanya pelaut tersebut dengan bahasa Inggris, dikutip Selasa (21/4).

"Kru India, pemiliknya orang Indonesia tapi krunya India," jawab kru kapal Gamsunoro.

"Oh jadi semua krunya dari India ya? tidak ada orang Indonesia di sana?" tanya Adrian lagi.

"Negatif, tidak ada orang Indonesia, semuanya India," akui kru kapal.

Merespons hal itu, Corporate Secretary PT Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita mengungkapkan bahwa Kapal Tanker Gamsunoro saat ini sedang disewa oleh pihak ketiga. Sehingga, mempekerjakan ABK sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang berlaku.

Terlebih, kata dia, PIS adalah anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berfokus pada pelayanan dan jasa kelautan, dan logistik untuk pihak ketiga dan pasar internasional.

Dia membeberkan bahwa Kapal Gamsunoro termasuk salah satu kapal milik PIS yang melayani pasar tersebut, terutama di Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika.