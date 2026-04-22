Nanda Prayoga
Rabu, 22 April 2026 | 19.16 WIB

Kembali Singgung Selat Hormuz, Trump Sebut Iran Tak Sungguh-Sungguh Ingin Menutup Jalur Minyak Dunia

FAO mengeluarkan peringatan, gangguan pada pelayaran di Selat Hormuz berpotensi memicu krisis pangan dunia. (Freepik)

JawaPos.com - Selat Hormuz masih menjadi persoalan bagi Amerika Serikat (AS) dengan Iran. Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Iran ingin tetap menutup Selat Hormuz hanya untuk menyelamatkan muka.

"Iran tidak ingin Selat Hormuz ditutup, mereka ingin membukanya agar mereka bisa menghasilkan 500 juta dolar per hari (yang, oleh karena itu, adalah kerugian mereka jika ditutup!),” kata Trump di platform media sosialnya, Truth Social seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (22/4).

“Mereka hanya mengatakan ingin menutupnya karena saya telah memblokadenya sepenuhnya (menutupnya!), jadi mereka hanya ingin 'menyelamatkan muka'," imbuhnya.

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa Washington akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran untuk memberi waktu bagi Teheran untuk mempersiapkan proposal terpadu, setelah permintaan dari pejabat Pakistan.

Trump mengatakan AS diminta oleh kepala militer Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk menunda aksi militer baru terhadap Iran sampai para pemimpin mereka dapat mengemukakan proposal terpadu.

Pakistan sendiri menjadi tuan rumah pembicaraan antara AS dan Iran pada tanggal 11-12 April setelah menengahi gencatan senjata selama dua minggu pada tanggal 8 April, yang seharusnya berakhir Rabu malam waktu Washington.

Upaya untuk putaran negosiasi berikutnya sedang berlangsung, meskipun ketidakpastian masih tetap ada.

Artikel Terkait
Selama Ketegangan di Selat Hormuz, Trump Sempat Hubungi Jenderal Pakistan - Image
Internasional

Selama Ketegangan di Selat Hormuz, Trump Sempat Hubungi Jenderal Pakistan

Rabu, 22 April 2026 | 05.37 WIB

Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz Tak Bisa Diganggu, Sanksi AS Bisa Kehilangan Efek - Image
Internasional

Iran Tegaskan Kendali Selat Hormuz Tak Bisa Diganggu, Sanksi AS Bisa Kehilangan Efek

Selasa, 21 April 2026 | 02.58 WIB

Teheran Tak Jamin Keamanan Selat Hormuz Jika Ekspor Minyak Iran Dibatasi - Image
Internasional

Teheran Tak Jamin Keamanan Selat Hormuz Jika Ekspor Minyak Iran Dibatasi

Senin, 20 April 2026 | 18.20 WIB

Terpopuler

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya! - Image
1

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

2

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

3

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

4

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

5

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

6

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

7

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

8

21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit

9

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

10

9 Soto Legendaris di Bandung, Kuliner Murah Isian Melimpah tapi Rasa Juara

