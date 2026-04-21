Selama Ketegangan di Selat Hormuz, Trump Sempat Hubungi Jenderal Pakistan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berbicara dengan Kepala Angkatan Darat Pakistan Jenderal Asim Munir serta para negosiator Iran pada minggu ini.

Seperti dilansir dari Anadolu menurut laporan Axios, percakapan dengan Munir dan pihak Iran terjadi selama kunjungan tiga hari Kepala Angkatan Darat Pakistan ke Teheran, yang dimulai pada Rabu (15/4).

“Kepala Angkatan Darat Pakistan Asim Munir mengadakan pembicaraan mediasi antara AS dan Iran di Teheran minggu ini, dan pejabat AS mengatakan Trump berbicara melalui telepon setidaknya sekali dengan Munir dan pihak Iran,” menurut laporan tersebut.

Munir bertemu dengan para pemimpin sipil dan militer di Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad Bagher Qalibaf, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi, dan Mayor Jenderal Ali Abdollahi, komandan markas Khatam ul Anbiya.

Laporan tentang panggilan telepon tersebut muncul ketika Trump mengadakan pertemuan di Ruang Situasi Gedung Putih pada Sabtu (18/4) untuk membahas situasi setelah penutupan kembali Selat Hormuz, dengan gencatan senjata rapuh selama dua minggu yang akan berakhir pada 22 April, dan belum ada tanggal pasti yang ditetapkan untuk pertemuan baru antara negosiator AS dan Iran.

Selama kunjungan Munir ke Teheran, Iran menyatakan jalur air utama tersebut terbuka, tetapi menutupnya kembali pada Sabtu (18/4) setelah Trump mengatakan blokade AS terhadap pelabuhan Iran akan berlanjut.

Sumber-sumber Pakistan, AS, dan Iran percaya bahwa putaran kedua pembicaraan diperkirakan akan berlangsung di Islamabad paling cepat minggu depan.

Tidak ada pengumuman resmi dari pihak mana pun tentang jangka waktu untuk putaran pembicaraan berikutnya.

Pakistan menjadi tuan rumah pertemuan tingkat tertinggi antara AS dan Iran pada 11 dan 12 April, yang pertama sejak 1979, tetapi pembicaraan tersebut tetap tidak menghasilkan kesimpulan.