AS Tunda Aksi Militer, Donald Trump Beri Waktu Iran Ajukan Proposal

JawaPos.com - Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran untuk memberi waktu bagi Teheran mempersiapkan "proposal terpadu”. Hal ini menyusul permintaan dari para pejabat Pakistan.
Seperti dilansir dari Anadolu, dalam sebuah pernyataan di platform media sosialnya, TruthSocial, Trump mengatakan AS diminta oleh kepala militer Pakistan, Marsekal Lapangan Asim Munir, dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif untuk menunda aksi militer baru terhadap Iran sampai para pemimpin mereka dapat mengemukakan proposal terpadu.
"Oleh karena itu, saya telah mengarahkan Militer kita untuk melanjutkan Blokade dan, dalam semua hal lainnya, tetap siap dan mampu, dan oleh karena itu akan memperpanjang Gencatan Senjata sampai proposal mereka diajukan, dan diskusi diselesaikan, dengan satu atau lain cara," kata Trump.
Trump juga mengklaim dalam unggahan tersebut bahwa kepemimpinan Iran telah sangat terpecah.
Pengumuman ini muncul ketika delegasi AS yang dipimpin oleh Wakil Presiden JD Vance diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Islamabad pada Selasa untuk putaran kedua pembicaraan tatap muka dengan Iran.
Meski begitu, perjalanan tersebut ditunda karena pertemuan kebijakan tambahan di Gedung Putih, menurut para pejabat AS.
Negosiasi tersebut seharusnya menyusul putaran awal pertemuan tingkat tinggi di Pakistan awal bulan ini, yang berakhir tanpa terobosan. Gencatan senjata, yang awalnya diumumkan awal bulan ini, dijadwalkan berakhir pada Rabu (22/4).
