Dampak Perang Iran Tak Terbendung: Spirit Airlines Bangkrut, Bukti Tekanan Ekonomi AS yang Sulit Ditutupi Trump

JawaPos.com - Krisis ekonomi akibat konflik geopolitik kian terasa di Amerika Serikat (AS). Di tengah meningkatnya ketegangan dalam perang Iran yang melibatkan sekutu Washington, dampaknya kini merambat ke sektor riil.

Salah satu contoh paling mencolok adalah tumbangnya maskapai berbiaya rendah Spirit Airlines, yang resmi menghentikan operasinya setelah gagal mendapatkan dana talangan dari pemerintahan Donald Trump.

Maskapai yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pelopor model ultra low-cost carrier di AS itu kini harus menutup seluruh penerbangan, meninggalkan sekitar 17.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan ribuan penumpang terlantar.

Gagal Diselamatkan, Operasi Dihentikan Total

Dalam pernyataan resminya, induk perusahaan Spirit Aviation Holdings mengumumkan penghentian operasional secara bertahap yang berlaku segera.

"Spirit Aviation Holdings, Inc ... hari ini dengan menyesal mengumumkan bahwa Perusahaan telah memulai penghentian operasi secara tertib, efektif segera. Semua penerbangan Spirit telah dibatalkan, dan Tamu Spirit tidak boleh pergi ke bandara," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Perusahaan juga mengakui tekanan berat yang dihadapi, terutama lonjakan harga energi. "Kenaikan harga minyak secara material baru-baru ini dan tekanan lainnya pada bisnis telah berdampak signifikan pada prospek keuangan Spirit."

Padahal, berdasarkan data Cirium, maskapai ini masih menjadwalkan lebih dari 4.000 penerbangan domestik dengan lebih dari 800 ribu kursi pada awal Mei.

Harga BBM Melonjak, Jadi Pukulan Terakhir