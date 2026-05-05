Dampak Perang Iran Tak Terbendung: Spirit Airlines Bangkrut, Bukti Tekanan Ekonomi AS yang Sulit Ditutupi Trump

Ilustrasi Spirit Airlines. (Marco Bello/Reuters)
JawaPos.com - Krisis ekonomi akibat konflik geopolitik kian terasa di Amerika Serikat (AS). Di tengah meningkatnya ketegangan dalam perang Iran yang melibatkan sekutu Washington, dampaknya kini merambat ke sektor riil.
Salah satu contoh paling mencolok adalah tumbangnya maskapai berbiaya rendah Spirit Airlines, yang resmi menghentikan operasinya setelah gagal mendapatkan dana talangan dari pemerintahan Donald Trump.
Maskapai yang selama puluhan tahun dikenal sebagai pelopor model ultra low-cost carrier di AS itu kini harus menutup seluruh penerbangan, meninggalkan sekitar 17.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan ribuan penumpang terlantar.
Gagal Diselamatkan, Operasi Dihentikan Total
Dalam pernyataan resminya, induk perusahaan Spirit Aviation Holdings mengumumkan penghentian operasional secara bertahap yang berlaku segera.
"Spirit Aviation Holdings, Inc ... hari ini dengan menyesal mengumumkan bahwa Perusahaan telah memulai penghentian operasi secara tertib, efektif segera. Semua penerbangan Spirit telah dibatalkan, dan Tamu Spirit tidak boleh pergi ke bandara," demikian bunyi pernyataan tersebut.
Perusahaan juga mengakui tekanan berat yang dihadapi, terutama lonjakan harga energi. "Kenaikan harga minyak secara material baru-baru ini dan tekanan lainnya pada bisnis telah berdampak signifikan pada prospek keuangan Spirit."
Padahal, berdasarkan data Cirium, maskapai ini masih menjadwalkan lebih dari 4.000 penerbangan domestik dengan lebih dari 800 ribu kursi pada awal Mei.
Harga BBM Melonjak, Jadi Pukulan Terakhir
Meski sudah lama berada dalam tekanan finansial, bahkan sempat dua kali mengajukan kebangkrutan pada 2024 dan 2025, kenaikan tajam harga bahan bakar akibat konflik Iran disebut menjadi faktor penentu kejatuhan Spirit.
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif
Mantan Kiper Persebaya Surabaya Buka Suara! Dimas Galih Ungkap Kondisi Ruang Ganti PSBS Biak
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!