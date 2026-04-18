Iran Bantah Klaim Donald Trump: Uranium yang Diperkaya Tak Akan Diserahkan Kemana-mana

Ilustrasi fasilitas pengembangan nuklir Iran. (AP).
JawaPos.com - Iran menegaskan tidak akan menyerahkan cadangan uranium diperkayanya ke negara mana pun. Hal tersebut membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AD) Donald Trump yang sebelumnya menyebut Teheran setuju menyerahkan material tersebut.
Melansir TRT World, huru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa isu pemindahan uranium tidak pernah menjadi bagian dari negosiasi.
"Uranium yang diperkaya Iran tidak akan ditransfer ke mana pun," kata Baqaei kepada televisi pemerintah, Jumat (17/4) waktu setempat.
"Transfer uranium yang diperkaya Iran ke AS tidak pernah diajukan dalam negosiasi," lanjutnya.
Pernyataan itu muncul tak lama setelah Donald Trump menulis di platform Truth Social-nya bahwa Amerika Serikat akan memperoleh seluruh 'debu nuklir' hasil serangan pembom B-2 terhadap fasilitas Iran tahun lalu.
Namun Baqaei menepis klaim tersebut dan menekankan bahwa arah pembicaraan saat ini telah bergeser.
"Negosiasi sebelumnya berfokus pada masalah nuklir, tetapi sekarang negosiasi difokuskan untuk mengakhiri perang, dan tentu saja, berbagai topik yang dibahas menjadi lebih luas dan lebih beragam," kata dia.
Ia menambahkan bahwa proposal Iran, termasuk rencana 10 poin untuk pencabutan sanksi serta kompensasi atas kerugian perang, menjadi prioritas utama dalam negosiasi.
"Rencana 10 poin untuk mencabut sanksi sangat penting bagi kami. Masalah kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang yang dipaksakan sangat penting," lanjutnya.
