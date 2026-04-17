Iran Ingin Perdamaian Permanen di Kawasan Timur Tengah, Bukan Hanya Gencatan Senjata

JawaPos.com-Wakil Menteri Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh mengatakan Teheran menolak gencatan senjata yang sifatnya sementara dan berupaya mengakhiri perang di seluruh kawasan Timur Tengah.

Berbicara di sela-sela Forum Diplomasi Antalya, Jumat (17/4), Khatibzadeh mengatakan gencatan senjata apa pun harus mencakup semua zona konflik “dari Lebanon hingga Laut Merah”. “Kami tidak menerima gencatan senjata sementara,” katanya.

Menegaskan bahwa lingkaran konflik “harus berakhir untuk selamanya”, ia mengatakan mediasi Pakistan berupaya mencapai tujuan tersebut.

Mengenai Selat Hormuz, ia mengatakan jalur maritim itu secara historis tetap terbuka dan bisa diakses, meskipun terletak dalam teritori Iran.

Khatibzadeh menuduh AS dan Israel memicu ketidakstabilan di kawasan, dan mengatakan tindakan mereka telah berdampak negatif pada perdagangan global dan perekonomian yang lebih luas.

Dia mengatakan Iran tetap berkomitmen untuk menjaga Selat Hormuz tetap terbuka, tetapi menyebut bahwa pengaturan baru dapat diberlakukan mengingat pertimbangan keamanan dan masalah lingkungan.

Ia mengatakan bahwa penyelesaian permanen atas konflik tersebut akan memastikan Selat Hormuz tetap menjadi jalur yang aman untuk perdagangan global.