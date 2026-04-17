Pemimpin Teluk Perkirakan Perundingan damai AS-Iran Butuh Waktu Enam Bulan

Perundingan Islamabad antara Iran dan AS gagal. (Istimewa)
JawaPos.com - Sejumlah pemimpin negara Teluk memperkirakan diperlukan sekitar enam bulan untuk mencapai kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Mereka mendesak pembukaan Selat Hormuz guna memulihkan pasokan energi.
Menurut mereka, jika tidak dilakukan bulan depan, dunia bisa menghadapi krisis pangan. Selain itu juga bahwa perang berkepanjangan berpotensi mendorong kenaikan harga energi.
Dilansir dari Antara, Jumat(17/4), menurut laporan itu, negara-negara Teluk meyakini Iran masih berupaya mengembangkan senjata nuklir dan menilai kesepakatan damai harus melarang pengayaan uranium, serta kepemilikan rudal balistik jarak jauh.
Namun, para pemimpin Teluk umumnya menentang dimulainya kembali permusuhan dan mendesak perpanjangan gencatan senjata selama negosiasi berlangsung.
Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran, termasuk di Teheran, yang menyebabkan kerusakan dan menewaskan warga sipil.
Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel dan fasilitas militer AS di Timur Tengah.
Pada 7 April, AS dan Iran mengumumkan gencatan senjata selama dua pekan, yang diikuti pembicaraan di Islamabad, tetapi berakhir tanpa hasil.
Amerika Serikat kemudian memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.
Para mediator saat ini masih berupaya mengatur putaran perundingan berikutnya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang
Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?