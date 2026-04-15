Kapal Tanker Iran Lolos Blokade AS Usai Lintasi Selat Hormuz

Ilustrasi armada angkatan laut Iran berpatroli di Selat Hormuz dengan kapal tanker minyak melintas di kejauhan. (Gemini AI)
JawaPos.com - Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang mengangkut minyak mentah berhasil memasuki perairan negara itu. Hal ini setelah melintasi Selat Hormuz, meski ada ancaman blokade dari Amerika Serikat.
Dilansir dari Antara pada Rabu (15/4), supertanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah itu berlayar melalui perairan internasional dan Selat Hormuz dengan sistem pelacakan tetap aktif tanpa upaya penyamaran.
Belum ada komentar dari otoritas AS terkait laporan tersebut.
Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukan AS telah "sepenuhnya menghentikan" perdagangan maritim menuju dan dari Iran.
CENTCOM mengatakan blokade tersebut diberlakukan terhadap semua kapal dari negara mana pun yang melintas di Teluk Persia dan Teluk Oman.
Namun, Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengatakan bahwa pasukan AS "tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan non-Iran."
AS melakukan blokade setelah negosiasi langsung AS-Iran di Pakistan akhir pekan lalu gagal mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang yang meletus sejak 28 Februari.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja