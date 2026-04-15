Kapal Tanker Iran Lolos Blokade AS Usai Lintasi Selat Hormuz

JawaPos.com - Sebuah kapal tanker raksasa Iran yang mengangkut minyak mentah berhasil memasuki perairan negara itu. Hal ini setelah melintasi Selat Hormuz, meski ada ancaman blokade dari Amerika Serikat.

Dilansir dari Antara pada Rabu (15/4), supertanker yang mampu mengangkut sekitar 2 juta barel minyak mentah itu berlayar melalui perairan internasional dan Selat Hormuz dengan sistem pelacakan tetap aktif tanpa upaya penyamaran.

Belum ada komentar dari otoritas AS terkait laporan tersebut.

Sebelumnya, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan pasukan AS telah "sepenuhnya menghentikan" perdagangan maritim menuju dan dari Iran.

CENTCOM mengatakan blokade tersebut diberlakukan terhadap semua kapal dari negara mana pun yang melintas di Teluk Persia dan Teluk Oman.

Namun, Komandan CENTCOM Laksamana Brad Cooper mengatakan bahwa pasukan AS "tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz menuju dan dari pelabuhan non-Iran."