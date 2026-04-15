Donasi Warga Indonesia Tembus Rp 9 Miliar untuk Iran, Lebih dari 24 Ribu Orang Terlibat

JawaPos.com - Antusiasme masyarakat Indonesia dalam aksi kemanusiaan untuk Iran terus menunjukkan angka signifikan. Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Indonesia melaporkan, dana donasi yang terkumpul telah menembus lebih dari Rp9 miliar hanya dalam waktu kurang dari satu bulan.

Dalam keterangan resminya, Kedutaan Besar Iran di Indonesia menyampaikan apresiasi mendalam kepada masyarakat Indonesia atas solidaritas dan kepedulian yang ditunjukkan. Penggalangan dana ini dilakukan untuk merespons tingginya minat publik yang ingin berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan.

“Dengan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh saudara-saudari seiman, segenap rakyat Indonesia yang mulia, serta seluruh sahabat dan pendukung rakyat Iran,” demikian pernyataan Kedutaan Besar Republik Islam Iran.

Program donasi ini mulai dibuka sejak 17 Maret 2026 melalui rekening resmi kedutaan di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Hingga 14 April 2026, tercatat sebanyak 24.369 orang dari berbagai latar belakang telah ikut berpartisipasi, dengan total donasi mencapai Rp 9.069.280.661.

Menurut pihak kedutaan, tingginya angka partisipasi ini mencerminkan kuatnya nilai kemanusiaan serta solidaritas antara masyarakat Indonesia dan Iran. Selain itu, hal ini juga dinilai sebagai bukti eratnya hubungan emosional antar kedua bangsa.

Penggalangan dana masih akan berlangsung hingga 30 April 2026. Kedutaan memastikan bahwa masyarakat yang ingin berkontribusi masih memiliki kesempatan untuk menyalurkan bantuan melalui rekening resmi yang telah disediakan.

Setelah periode pengumpulan berakhir, seluruh dana yang terkumpul akan disalurkan melalui mekanisme resmi. Distribusi bantuan akan dilakukan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia dan diteruskan kepada Bulan Sabit Merah Republik Islam Iran.